Corte avala aumento en pensiones para estos jubilados con la Ley 73 del IMSS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que corrige una discriminación en la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) y obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a otorgar aumentos en pensiones para miles de jubilados y beneficiarios familiares, anunció la autoridad judicial y el IMSS.

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la Ley 73 vulneraba el derecho a la igualdad al establecer porcentajes distintos de pensión según el parentesco del beneficiario. Antes, el cónyuge o concubino de un trabajador fallecido recibía el 90% de la pensión, mientras que los padres dependientes solo tenían derecho al 20%, lo cual fue considerado discriminatorio e injustificado.

Qué aumenta y quiénes de la Ley 73 recibirán más dinero

Con este fallo, la Corte ordenó que los padres del asegurado fallecido reciban el 90% de la pensión siempre que acrediten dependencia económica, equiparándolos con las pensiones por viudez. Esto se traducirá en un incremento significativo en los montos de pensión mensuales para miles de jubilados bajo la Ley 73, quienes verán reflejado el ajuste en sus pagos a partir de febrero de 2026.

Además de corregir esta disparidad, la resolución establece que los incrementos anuales se calcularán tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en lugar del salario mínimo, lo que permite proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente a la inflación.

Cambios en la Ley 73 benefician a miles de pensionados

Según estimaciones y la información oficial del IMSS, cada caso tendrá un monto específico de ajuste, dependiendo del tiempo cotizado, las semanas acumuladas y las condiciones particulares de cada pensionado. Este cambio es relevante porque eleva el ingreso mensual de muchos adultos mayores y dependientes, ayudando a cubrir gastos de medicinas, alimentación y servicios básicos.

El IMSS y la SCJN han subrayado que la pensión es un derecho patrimonial adquirido por las aportaciones del trabajador durante su vida laboral, no una concesión discrecional. Por ello, esta modificación legal busca garantizar justicia social y equidad para los beneficiarios del sistema de pensiones.

Este fallo ha sido calificado como uno de los más importantes de los últimos años para el sistema de seguridad social en México, pues pone fin a una práctica que dejaba a muchos pensionados en desventaja económica, especialmente a aquellos que dependen de un familiar fallecido.