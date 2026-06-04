SENER invertirá 87 mil mdp en gas natural para soberanía energética

MX- Con una inversión de 87 mil millones de pesos, la SENER y Cenagas van por la soberanía energética de México / W Radio

La Secretaría de Energía (SENER) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la soberanía energética nacional mediante una estrategia integral para garantizar el abasto de gas natural, modernizar la infraestructura de transporte y fortalecer la planeación de largo plazo del sector energético.

Al clausurar el Foro Consultivo Nacional Consulta Pública Cenagas 2026, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que el gas natural es un insumo estratégico para el crecimiento económico e industrial del país y contribuye al fortalecimiento de la soberanía energética de México.

Expuso que actualmente se consumen alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural al día, de los cuales únicamente la tercera parte se produce en el país. Por esta razón, se busca alcanzar una meta nacional de producción sostenida de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas convencional al 2030.

En el auditorio del edificio sede de la SENER, Luz Elena González informó que para hacer frente a la creciente demanda de gas derivada de la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas de Ciclo Combinado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la operación de los polos de desarrollo económico y el deterioro natural del sistema asociado a la antigüedad, el Gobierno de México contempla una inversión mayor de 87 mil millones de pesos a través del Cenagas.

La secretaria de Energía reiteró el compromiso de la dependencia con la Consulta Pública del Cenagas 2026, la cual se traducirá, dijo, en decisiones responsables con proyectos que sirvan y, a su vez, también generen beneficios para las comunidades y las regiones en todo el país.

Durante el foro, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio, destacó la importancia de la participación de los distintos actores del sector para fortalecer la planeación energética. Señaló que este ejercicio permite generar información estratégica para identificar las necesidades actuales y futuras de infraestructura, así como impulsar el desarrollo eficiente y ordenado del sistema energético del país.

A su vez, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, resaltó el papel estratégico del gas natural para impulsar la actividad industrial, garantizar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento económico del país. Asimismo, dijo que esta consulta pública es un ejercicio clave para identificar las necesidades futuras de transporte y almacenamiento de gas natural, incorporando las aportaciones de los distintos sectores.

Por su parte, el director General de Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, explicó que la Consulta tiene como propósito orientar la definición de los proyectos estratégicos de gas natural que requiere el país.

En el Foro Consultivo Nacional Consulta Pública Cenagas 2026 también se contó con la asistencia del subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; así como del director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila.