¿40 horas en 6 días? El punto crítico que divide al Congreso por la reforma laboral

La reforma de las 40 horas en México se encamina a su publicación este 1 de mayo, pero la batalla no ha terminado. Descubre el impacto que esta reforma tendrá en la productividad y el bienestar de los mexicanos.

La implementación de la jornada laboral 40 horas semanales en México se a ser una realidad. Patricia Mercado, diputada federal por Movimiento Ciudadano, señaló que esta reforma es fundamental para un país que ostenta los niveles más altos de estrés laboral y una productividad que no corresponde a la excesiva cantidad de horas trabajadas en comparación con otras economías de la OCDE.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la legisladora advirtió que, aunque existe un consenso unánime sobre el límite de 40 horas, el punto crítico radica en asegurar legalmente los dos días de descanso.

¿Qué busca garantizar la reforma laboral?

Explicó que la redacción actual de la propuesta deja abierta la posibilidad de que la jornada se distribuya en seis días, lo que invalidaría el propósito de recuperación física y mental del empleado, quien requiere un día para tareas domésticas y un segundo día de descanso real y convivencia familiar.

La diputada subrayó que México atraviesa una “revolución del tiempo” donde el modelo de “vivir para trabajar” ha quedado obsoleto, especialmente para las generaciones jóvenes.

La próxima semana en la @BancadaNaranjaD de la Cámara de Diputadas y Diputados vamos a dar todos los argumentos a favor de que la reducción de la jornada laboral a #40horas venga con 2 días de descanso, tal como lo hizo la @BancadaNaranjaS en el Senado.



Y les adelanto: si la… pic.twitter.com/zNP5UtYQdv — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 12, 2026

¿Cómo impactaría en productividad y bienestar?

La evidencia internacional demuestra que reducir las horas de trabajo no solo mejora el bienestar, sino que potencia el crecimiento económico y la eficiencia en las empresas, rompiendo con el estigma de que trabajar más horas equivale a producir más, aseguró.

La batalla legislativa continuará mediante la presentación de reservas para blindar el derecho al descanso doble, indicó Patricia Mercado, y se espera que, tras pasar por los congresos estatales, la reforma sea publicada oficialmente el próximo 1 de mayo, justamente en el Día del Trabajo.

La STPS presentó el esquema gradual para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, que concluirá en 2030. / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

