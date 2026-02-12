Gradualidad en reducción de jornada laboral evitará pérdida de empleos: CCE

En entrevista con Carlos Loret de Mola, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que la disminución de la jornada laboral de forma gradual es un elemento importante para que no se pierdan empleos.

¿Por qué la gradualidad es clave en la reducción jornada laboral?

Medina Mora señaló que el objetivo de disminuir la jornada laboral de forma gradual es cuida la planta laboral para que no se pierden los empleos porque implementar reformas de forma radical que implican cambios de golpe lo que ocasiona es que empresas tengan que cerrar debido a que no pueden absorber el aumento de los costos.

“Lo mismo que en las otras reformas laborales, como ha sido el aumento del salario mínimo, este ha sido gradual año tras año. Por ejemplo, el aumento de días de vacaciones también tiene esa gradualidad y sobre todo esta gran reforma propuesta por el sector empresarial, que fue aumentar lo que los empleadores pagamos para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, propusimos un 8% adicional, que es 1% por año durante ocho años, tiene ese elemento de gradualidad”. — José Medina Mora, presidente del CCE

El presidente de la CCE dijo que la reducción gradual que inicia en 2027 permite a las empresas ir compensando con productividad el hecho de que aumentan costos. El sector tiene que tomar en cuenta las horas que se trabajan, como en el caso de la industria, empresas de servicios y seguridad privada, hospitales, restaurantes, que su jornada es mayor; está en dialogo regular reglamentos para aumentar las horas extras para atender las necesidades desde el punto de vista productivo.

¿Qué impacto podría tener en productividad y crecimiento económico?

“Habla bien el diálogo que existe entre el sector empresarial y el gobierno y los sindicatos de trabajadores, desde luego es perceptible, desde luego no se puede lograr todo lo que se quisiera, pero es una negociación en donde se toma en cuenta, se escucha y de acuerdo con eso se va ajustando, por eso tardamos tanto tiempo en este diálogo pues una situación debe ser favorable para precisamente el sector productivo, pero también para los trabajadores”. — José Medina Mora, presidente del CCE

Al ser cuestionado si pudiera haber problemas en la productividad y el crecimiento económico dijo que existe una preocupación porque el hecho de disminuir las horas de trabajo implica la contratación de otras personas para completar las jornadas porque en algunos sectores la producción no puede parar y puntualizó en la importancia de ser gradual.

