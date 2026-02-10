Entrada en vigor de la Jornada laboral de 40 horas: Esta es la fecha de la primera reducción y etapas

Checa los puntos sobre la entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas, la fecha de la primera reducción y etapas.

El tema de trabajar menos horas todavía tiene mucha tela de donde cortar, pues la reforma se sigue discutiendo y aún no hay un “sí” definitivo, pero es casi un hecho que sucederá y, para que no te pierdas entre tantos datos, aquí te contamos cómo va el proceso para la entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas y qué es lo que se ha propuesto sobre la fecha de la primera reducción y etapas para su aplicación.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de las 40 horas?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se prevé que la reducción de las 40 horas entre en vigor oficialmente el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, que entre en vigor ese día no significa que al día siguiente ya salgas temprano. Esa fecha indica el inicio del marco legal, pero la aplicación en las oficinas y fábricas será por etapas.

¿Cuándo se reduce la jornada laboral en 2026?

En 2026 no habrá una reducción inmediata de horas. Este año funcionará como un periodo de transición. Durante estos periodo, las empresas deberán ajustar sus contratos, turnos y nóminas para prepararse para el cambio que viene.

¿Cuál es el nuevo horario laboral para 2026?

Como te mencionamos, no hay un nuevo horario laboral para 2026. Durante este año se mantiene la jornada de 48 horas semanales.

¿Cuándo es la primera reducción de la jornada laboral de 40 horas?

A partir del 1 de enero de 2027 se aplicará la primera reducción de dos horas en la jornada semanal. Es decir, si trabajas 48 horas, pasarás a 46. Este ajuste continuará de forma progresiva cada año hasta alcanzar la meta en 2030.

¿Cuándo empieza el horario de las 40 horas?

Se prevé que el esquema completo de 40 horas semanales esté funcionando al 100% hasta el año 2030:

2027 - 46 horas

2028 - 44 horas

2029 - 42 horas

2030 - 40 horas