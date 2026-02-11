Senado aprueba en lo general reducción de jornada laboral a 40 horas

Por unanimidad de 121 votos, el pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la reforma constitucional en materia de reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral.

Los senadores de oposición hicieron varias reservas para el voto en lo particular, y es que insistieron en que se debe establecer en la Constitución los dos días de descanso obligatorios.

✅ Por unanimidad, con 121 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral. — Senado de México (@senadomexicano) February 11, 2026

¿Qué contempla la reforma sobre la reducción de jornada laboral?

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, recordó que, desde la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 123 sentó las bases de los derechos laborales, incluida la jornada de trabajo, producto —dijo— de la lucha obrera y no de concesiones del poder.

¿Qué postura asumió la oposición en el debate?

Sin embargo, la priísta Carolina Viggiano aseveró que todo esto es una treta electoral de Morena.

