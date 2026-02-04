Jornada laboral de 40 horas: ¿saldré más temprano o tendré dos días de descanso?

La propuesta no sólo fija un límite semanal de horas, sino que define con precisión la estructura de la jornada diaria / ferrantraite

El camino hacia la semana laboral de 40 horas en México ha sumado una definición legal crucial: la Constitución establecerá por escrito que la jornada máxima será de 8 horas diarias durante cinco días a la semana.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, brindó todos los detalles de esta nueva reforma laboral.

¿Qué establece la reforma sobre la jornada laboral en México?

Previo a que la Cámara Alta apruebe la reforma de las 40 horas de trabajo, el funcionario sostuvo una reunión con el nuevo coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier.

En entrevista subrayó que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México deja con claridad jurídica que la jornada será de 8 horas diarias durante cinco días a la semana, lo que configura un esquema laboral de 40 horas semanales, cuyo establecimiento pleno está previsto para el año 2030.

¿Cómo se definirá la aplicación de la jornada de 40 horas?

Al explicar el contenido de la iniciativa enviada al Senado de la República, Bolaños enfatizó que la propuesta no sólo fija un límite semanal de horas, sino que define con precisión la estructura de la jornada diaria, descartando interpretaciones que mantengan esquemas de seis días laborales con jornadas extendidas.

También detalló que la reforma es el resultado de un proceso amplio de diálogo social, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que participaron cámaras empresariales, sindicatos y representantes de los trabajadores.

