Sarampión: Lanzan página ‘¿Dónde me vacuno?’ con puntos actualizados de vacunación en todo el país

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en sitios oficiales para evitar desinformación

Vacunación Sarampión CDMX

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

Debido al aumento de casos de Sarampión en el país, las autoridades de salud correspondientes han lanzado la plataforma digital ‘¿Dónde me vacuno?’. Ésta es un sitio oficial que permite consultar en tiempo real de vacunación disponibles en todo el país.

Te dejamos cómo consultarla y dónde puedes encontrarla.

¿Qué es la página ‘¿Dónde me vacuno?’ y cómo funciona?

La herramienta busca facilitar el acceso a la vacuna contra el sarampión, especialmente para niñas, niños y personas que no cuentan con esquema completo de vacunación. El sitio muestra centros de salud, horarios y disponibilidad por entidad y municipio.

La plataforma funciona como un buscador nacional de módulos de vacunación. Las y los usuarios solo deben ingresar su entidad o código postal para conocer:

  • Centros de salud más cercanos
  • Horarios de atención
  • Requisitos para vacunarse
  • Disponibilidad de biológicos

Además, el sistema se actualiza constantemente para evitar traslados innecesarios y filas largas en puntos saturados.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con autoridades sanitarias y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema básico y se aplica en dos dosis:

  • Primera dosis: alrededor del primer año de vida
  • Segunda dosis: entre los 4 y 6 años

También se recomienda que adolescentes y adultos que no cuenten con esquema completo acudan a revisión, especialmente si viven en zonas con brotes activos.

¿Es segura la vacuna contra el sarampión?

Especialistas en infectología recuerdan que la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) es segura y altamente efectiva, con una protección superior al 95% tras completar el esquema. Los efectos secundarios suelen ser leves, como dolor en el brazo, fiebre baja o malestar general temporal.

