¿El sarampión afecta a perros y gatos? Expertos aclaran si las mascotas te pueden contagiar

Con el aumento de casos de sarampión en México y el regreso del cubrebocas en algunas entidades, surge la duda: ¿Nuestros perros y gatos pueden contagiarse o transmitir el virus? Aquí te lo contamos.

Desde hace unas semanas el sarampión se convirtió en el tema de conversación debido a los reportes de esta enfermedad, que han ido en aumento con más de 8,000 casos confirmados. Y los expertos han comparado este repunte con el Coronavirus, señalando que incluso es más contagioso que el virus de la pandemia del 2020.

Recordemos que la paranoia de la pandemia del Coronavirus llegó a señalar a las mascotas como un riesgo, al creer que perros y gatos podían contagiarse y trasmitir el virus a los humanos, lo que desencadenó el abandono de miles de animales de compañía.

Sin embargo, la ciencia desmintió esto en su momento, pues, si bien hubo casos aislados de animales con resultados positivos, no hubo evidencia de que las mascotas fueran un motor de contagio para las personas.

Hoy, ante el avance de esta enfermedad, la duda vuelve a surgir: Las mascotas pueden enfermarse de sarampión y contagiar a los humanos. Acá te contamos lo que los expertos en veterinaria dicen.

¿Las mascotas pueden contagiarse y transmitir el sarampión?

La respuesta corta es no. De acuerdo con La American Kennel Club (AKC), una de las autoridades veterinarias más importantes a nivel global, aclara que el virus del sarampión (Measles morbillivirus) afecta exclusivamente a los seres humanos y a algunos primates no humanos.

Aunque existen virus de la misma familia que afectan a los animales, como el moquillo canino (distemper), estos son específicos de cada especie. Por lo que asó como un perro no puede contraer sarampión humano, un humano no puede contraer moquillo de un perro.

Claro, es importante tomar en cuenta que, aunque ellos no se enfermen, si una persona infectada acaricia a su mascota después de toser, el pelaje del animal podría funcionar como una superficie donde el virus sobreviva por poco tiempo, pero no es una vía de contagio común.