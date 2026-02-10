Sarampión: ¿En qué estados ya es obligatorio usar el cubrebocas y en qué espacios físicos?

Estados donde se hizo obligatorio el uso de cubrebocas por Sarampión

Ante el repunte de casos de sarampión en México y las alertas sanitarias emitidas, algunas autoridades estatales han decidido implementar el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas y espacios cerrados como medida adicional para reducir contagios, aunque la vacunación sigue siendo la herramienta principal recomendada por expertos en salud pública.

Así que te dejamos los estados que estarán haciendo uso del cubrebocas obligatorio en escuelas y espacios físicos.

¿En qué estados es obligatorio el uso de cubrebocas obligatorio por Sarampión?

Las autoridades de salud han señalado que el cubrebocas es una medida complementaria para prevenir la transmisión de Sarampión, especialmente en escenarios con transmisión activa, pero no sustituye la vacunación, que sigue siendo la forma más eficaz de protección contra esta enfermedad.

Así que los estados que tienen esta medida de prevención son:

Jalisco: uso obligatorio en escuelas

Estado de México: en escuelas y espacios cerrados

Puebla: espacios cerrados con alta afluencia

Tlaxcala: espacios cerrados con alta afluencia

Recuerda que la vacunación contra el sarampión, mantiene un 95% de efectividad para crear inmunidad para dicha enfermedad.

¿Por qué es importante seguir las recomendaciones de las autoridades contra el Sarampión?

Las medidas preventivas contra el Sarampión están pensadas para romper la cadena de contagios. Cuando más personas las siguen, menos circula el virus, lo que reduce brotes y evita saturar hospitales.

Las recomendaciones provienen de datos epidemiológicos, estudios científicos y la experiencia de médicos y especialistas en salud pública. Recuerda que no todas las personas pueden vacunarse o defenderse de la misma manera ante las enfermedades, pues todo depende del contexto, por lo que seguir las recomendaciones e indicaciones, ayudan a proteger a toda la población, sobre todo, aquellos que se consideran en riesgo.