Coparmex y ConComercioPequeño acuerdan alianza para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño coincidieron en la necesidad de sumar capacidades, experiencias y representatividad institucional para empresas mexicanas.

Con el propósito de impulsar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sector fundamental para el desarrollo económico, laboral y social del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) formalizaron una alianza estratégica.

TE PUEDE INTERESAR: Finsus apuesta por digitalización para ampliar créditos a Mipymes en México

En el marco de los trabajos de organización y preparación de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), que se realizará los días 11 y 12 de febrero, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, coincidieron en la necesidad de sumar capacidades, experiencias y representatividad institucional para ampliar el alcance de este evento y convertirlo en una plataforma efectiva de crecimiento, innovación y vinculación para miles de empresas mexicanas.

¿Cómo beneficiará esta alianza a las mipymes?

Ambos dirigentes acordaron establecer agendas de colaboración conjunta que permitan convocar, informar y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en este evento internacional, reconociendo que una parte importante del sector enfrenta condiciones adversas derivadas de un entorno económico complejo y de la ausencia de políticas públicas integrales que impulsen su modernización y consolidación.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño coincidieron en la necesidad de sumar capacidades, experiencias y representatividad institucional para empresas mexicanas. Ampliar

¿Qué papel juega la FIIE en el desarrollo empresarial?

En su mensaje, Juan José Sierra Álvarez destacó que la FIIE representa una oportunidad estratégica para que dueños, administradores y directivos de negocios de todos los tamaños accedan a herramientas clave para mejorar su competitividad.

Sierra Álvarez hizo un llamado a emprendedores, jóvenes y madres solteras que realizan actividades productivas mediante emprendimientos y que sostienen el 71 por ciento de los empleos, a participar para conocer innovaciones tecnológicas, programas de capacitación especializada, soluciones de digitalización, modelos de negocio y alternativas de financiamiento.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX Ampliar

Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra agradeció, a nombre de los comerciantes en pequeño y de las empresas familiares, la invitación para participar como organización convocante de la FIIE, y reiteró el compromiso de ConComercioPequeño de promover activamente la participación de este sector, una de las principales fuentes de empleo y dinamismo económico en México.

El presidente de ConComercioPequeño señaló que la FIIE está cubriendo un vacío existente entre las pequeñas y las grandes empresas, al crear un espacio que facilita el acceso de las mipymes a mejores servicios, productos, conocimientos, tecnologías y esquemas de colaboración, contribuyendo a una mayor profesionalización del comercio y de la empresa familiar.

Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño Ampliar

Ambos líderes coincidieron en que el fortalecimiento de las mipymes es clave para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo formal y mejor pagado, así como el desarrollo regional.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento se llevará a cabo los días miércoles 11 y jueves 12 de febrero en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. El acceso será gratuito y el registro puede realizarse en fiiecoparmex.com.

Invitamos a micro, pequeños y medianos empresarios a participar en la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, que se realizará el 11 y 12 de febrero en el World Trade Center, con entrada gratuita. Será un espacio con ecosistema de innovación, emprendimiento,… pic.twitter.com/aml2zZqpIz — concomerciopequeño (@concomerciopeq) February 5, 2026

Consulta más información relevante en Google News