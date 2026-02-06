Coparmex y ConComercioPequeño acuerdan alianza para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas
La alianza entre Coparmex y ConComercioPequeño busca llenar un vacío en políticas públicas y fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la FIIE 2026.
Con el propósito de impulsar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sector fundamental para el desarrollo económico, laboral y social del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) formalizaron una alianza estratégica.
En el marco de los trabajos de organización y preparación de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), que se realizará los días 11 y 12 de febrero, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, coincidieron en la necesidad de sumar capacidades, experiencias y representatividad institucional para ampliar el alcance de este evento y convertirlo en una plataforma efectiva de crecimiento, innovación y vinculación para miles de empresas mexicanas.
¿Cómo beneficiará esta alianza a las mipymes?
Ambos dirigentes acordaron establecer agendas de colaboración conjunta que permitan convocar, informar y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en este evento internacional, reconociendo que una parte importante del sector enfrenta condiciones adversas derivadas de un entorno económico complejo y de la ausencia de políticas públicas integrales que impulsen su modernización y consolidación.
¿Qué papel juega la FIIE en el desarrollo empresarial?
En su mensaje, Juan José Sierra Álvarez destacó que la FIIE representa una oportunidad estratégica para que dueños, administradores y directivos de negocios de todos los tamaños accedan a herramientas clave para mejorar su competitividad.
Sierra Álvarez hizo un llamado a emprendedores, jóvenes y madres solteras que realizan actividades productivas mediante emprendimientos y que sostienen el 71 por ciento de los empleos, a participar para conocer innovaciones tecnológicas, programas de capacitación especializada, soluciones de digitalización, modelos de negocio y alternativas de financiamiento.
Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra agradeció, a nombre de los comerciantes en pequeño y de las empresas familiares, la invitación para participar como organización convocante de la FIIE, y reiteró el compromiso de ConComercioPequeño de promover activamente la participación de este sector, una de las principales fuentes de empleo y dinamismo económico en México.
El presidente de ConComercioPequeño señaló que la FIIE está cubriendo un vacío existente entre las pequeñas y las grandes empresas, al crear un espacio que facilita el acceso de las mipymes a mejores servicios, productos, conocimientos, tecnologías y esquemas de colaboración, contribuyendo a una mayor profesionalización del comercio y de la empresa familiar.
Ambos líderes coincidieron en que el fortalecimiento de las mipymes es clave para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo formal y mejor pagado, así como el desarrollo regional.
La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento se llevará a cabo los días miércoles 11 y jueves 12 de febrero en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. El acceso será gratuito y el registro puede realizarse en fiiecoparmex.com.