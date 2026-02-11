Camimex destaca crecimiento de México con minerales críticos, y llama a revisar el tema de inseguridad

Tras la desaparición de 10 trabajadores de mineros Vizla Silver, el presidente de la Camimex, Pedro Rivero llamó a reforzar la seguridad y destacó oportunidades en minerales críticos. / Francisco Andiola

Luego de la desaparición de 10 empleados de la empresa minera canadiense Vizla Silver, el presidente de la Cámara Minera de México, Pedro Rivero lamentó la situación que dijo “no se debe normalizar”, reconoció que la situación “no es fácil para el desarrollo de las empresas y en el caso de la minería, por los sitios remotos donde nos toca trabajar estamos más expuestos”, por ello hizo un llamado a las autoridades: “que esto no siga sucediendo y podamos detonar las oportunidades que vienen como con los minerales críticos”, que entran a debate con el acuerdo entre México y Estados Unidos.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el líder de la Camimex habló de la disponibilidad con las autoridades de seguridad, en respuesta a la orden que la presidenta dio el día de ayer al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch de mantener comunicación con los empresarios mineros para atender sus demandas, pues afirmó “la seguridad es un reto y se debe encontrar la forma de mejorar el ambiente de inversión”.

¿Qué plantea el Acuerdo de Minerales Críticos?

Sobre el Acuerdo de Minerales Críticos que se analizara por 60 días tras su firma, detalló, es el marco de referencia que se firmó entre el gobierno de México y Estados Unidos y tiene la intención de arrancar una conversación y exploración de los rutas y referencias que pueden fortalecer las cadenas de suministro a través de los minerales críticos, pues reconoció “la potencial unión de ambos países pude detonar la industria y los empleos en ambas naciones”.

Para los industriales de la minería, el acuerdo no pone en riesgo la soberanía nacional , ya que puntualizó “significa un fortalecimiento para la minería y la transformación de las 126 cadenas productivas en el país. La Camimex, dijo, concentra el 90% de la actividad formal en el país y que de las concesiones el 60% es de inversión mexicana, 20% de empresas canadiense y 10% de empresas de Estados Unidos.

Resaltó el papel del cobre y el zinc que se extraen y refinan en México para diversas industrias, cadenas en las que México a través de minerales críticos puede detonar su industria.

¿Qué advierte la industria sobre la Ley Minera y concesiones?

Sobre posible reducción en los tiempos de concesión, dijo hemos mantenido que “la industria minera es de ciclos largos para encontrar una mina y ponerla a trabajar hablamos de alrededor de 10 y 20 años” y aunque reconoció que ahora hay proyectos mineros listos para detonarse, “han tomado más de 30 años para llegar a su madurez”.

“La Ley Minera ha acortado los tiempos y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dialogar con nuestro gobierno para hacerlos entender que esos ciclos largos son importantes”, por lo que acortarlos limita la detonación de la industria”.

Por ello pidió que todo ocurra con “reglas claras” y una “administración correcta de las leyes mineras” pues señaló que “de mil proyectos potenciales solo uno se convierte en mina”.

Refirió que “algunas de las concesiones no necesariamente están al corriente en sus cuotas y en los reportes que hay que llenar por que la autoridad es bastante estricta con la información que hay que entregar”, por lo que consideró prudente que las autoridades retiren esas concesiones.

La industria dijo, es compleja, pero “tenemos gran potencial en la industria de minerales críticos. México es un gran productor de 19 de ellos y en 12 ocupamos un lugar importante en el mundo como proveedores tanto de minerales como de loq eu sigue en la cadena de suministro”. Reconoció que es ahí en donde hay oportunidad como en el caos de los metales preciosos, que con la volatilidad van generando una oportunidad.

