Revisión del TMEC: publica Gobierno de México en el DOF aviso para recibir opiniones

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, publicó este miércoles 17 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para las consultas del T-MEC, que será revisado en el 2026.

“A fin de garantizar la participación de todos los sectores interesados, resulta necesario realizar un proceso de consulta pública que permita recabar información, comentarios y recomendaciones para la evaluación del funcionamiento del T-MEC en el marco de su revisión conjunta”. —

Les comparto el Diario Oficial de la Federación de hoy en el que se publica la convocatoria para participar en la evaluación del TMEC previa a la revisión del Tratado que tendrá verificativo en 2026. https://t.co/lCDvorIi8I — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 17, 2025

¿Cuándo y cómo se podrán enviar comentarios sobre el T-MEC?

Para tal efecto, se publicó un aviso en el DOF para “presentar comentarios” sobre el tratado comercial, a partir de los siguientes puntos:

El plazo para recibir los datos, información, recomendaciones o comentarios será de 60 días naturales a partir de la publicación del aviso. Es decir, hasta el inicio de la segunda quincena de noviembre.

La información o cualquier comentario podrá hacerse en copia física o de manera electrónica a: consultas.tmec@economia.gob.mx y en el sitio web: www.buzontmec.economia.gob.mx.

También se puede entregar en forma impresa y presencial en la siguiente dirección:

Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, ubicada en calle Pachuca 189, colonia Condesa, Código Postal 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, dirigida a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

La revisión del T-Mec iniciará con una consulta / AlexLMX Ampliar

¿Qué establece el T-MEC sobre su revisión en 2026?

Cabe recordar que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este martes en sus redes sociales que las consultas públicas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.

“Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado,(…) entre que entró en vigor 2020, a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones, estar listos para empezar la revisión del tratado”. — Marcelo Ebrard

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum iniciamos , de forma coordinada con USTR de Estados Unidos y las autoridades de Comercio de Canadá, las consultas públicas para la revisión del TMEC. Mañana se publican las bases en el Diario Oficial de la Federación. pic.twitter.com/SkqNYKo7uK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 16, 2025

La revisión del T-MEC se encuentra prevista en su artículo 34.7 (Revisión y Extensión de la Vigencia), párrafo 2, donde se establece que en el sexto aniversario de la entrada en vigor del tratado comercial la Comisión de Libre Comercio se reunirá para llevar a cabo una revisión conjunta de su funcionamiento, a fin de evaluar cualquier recomendación presentada por alguna de las partes y decidir sobre las medidas apropiadas.

