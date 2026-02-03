México tendrá un panorama más favorable en empleo y actividad económica este 2026, prevé Banamex

El director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias comparte las buenas perspectivas para la economiá de México en este 2026.

México enfrentará en 2026 un panorama económico más favorable en términos de actividad y empleo que el observado en 2025, aunque con mayores retos en materia de inflación, afirmó Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el especialista explicó que 2025 fue un año relativamente positivo, ya que la inflación cerró en un nivel históricamente bajo de 3.7 por ciento, sin embargo, para este año se espera un repunte inflacionario en un entorno complejo y con elevada incertidumbre.

El #PlanMéxico "trae buenos proyectos de infraestructura (...) Pero, la clave es la implementación. Gran parte del plan México y del éxito económico de esta administración va a depender de cómo restaurar la confianza de los empresarios para invertir en el país", Iván Arias, Dir.… pic.twitter.com/1Up2HTQUKD — W Radio México (@WRADIOMexico) February 3, 2026

¿Qué crecimiento económico se espera para 2026?

Iván Arias confirmó que el crecimiento económico de México en 2025 fue de apenas 0.4 por ciento, muy por debajo del promedio histórico. Para 2026, Banamex estima un crecimiento de 1.5 por ciento, lo que representa una mejora, aunque todavía inferior al promedio de largo plazo.

La recuperación prevista se sustenta, principalmente, en el mayor gasto público, sobre todo en inversión contemplada en el presupuesto para este año, así como en la reducción de las tasas de interés durante los últimos dos años, lo que ha favorecido el consumo.

T-MEC y exportaciones, claves del panorama económico 2026

Aunque persiste parte de la incertidumbre heredada de 2025, particularmente por movimientos políticos desde Estados Unidos, Arias señaló que existe mayor claridad sobre la continuidad del T-MEC, lo que permitirá a las empresas retomar proyectos de inversión y contratación.

“El motor positivo sigue siendo el sector exportador, especialmente las exportaciones hacia Estados Unidos, lo que permite anticipar una recuperación económica en 2026”, subrayó.

Empleo y sectores con mayor recuperación

En sectores como la construcción, Banamex prevé una recuperación del empleo, con la creación de entre 300 mil y 400 mil puestos de trabajo en promedio durante 2026, una cifra que, si bien es insuficiente para las necesidades del país, representa una mejora frente a 2025.

Plan México y confianza empresarial

Sobre el Plan México, Iván Arias destacó que incluye proyectos relevantes de infraestructura en agua, energía y puertos, así como acciones de capacitación del capital humano. No obstante, advirtió que la clave del éxito será su correcta implementación.

“La confianza de los empresarios nacionales y extranjeros dependerá de que se respeten las reglas, se atiendan los diferendos y exista certeza jurídica. En la medida en que se logre restaurar esa confianza, veremos mayores avances en el Plan México y en las perspectivas de largo plazo”, concluyó.

