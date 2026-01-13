¿Cuáles son los riesgos para la economía en 2026? El director general de BX+ comparte sus perspectivas

2026 incluye una posible interrupción en la baja de tasas de interés y presiones inflacionarias, de acuerdo con las perspectivas del director general de Banco BX+, Tomás Ehrenberg.

“Los últimos datos de inflación muestran que ya no hay esa clara tendencia a la baja… el riesgo pudiera estar en que las reducciones de las tasas de interés no se den, y que incluso pudiera presentarse algún escenario de incrementos en la inflación, y creo que hay que estar pendientes, previniendo una posible suspensión a esa tendencia de disminución en las tasas hay que estar alerta”, refirió Tomás Ehrenberg, director general de Banco BX+, al advertir sobre los riesgos económicos 2026.

TE PUEDE INTERESAR: INEGI actualiza la UMA 2026; subirán precios de multas y trámites desde febrero

¿Por qué la inflación y las tasas generan incertidumbre para 2026?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, el directivo compartió que el 2025 fue un año muy bueno para BX+, “extraordinario con incertidumbre y transición vivimos la intervención a dos bancos y una casa de bolsa a mitad del año lo que generó una disrupción, aprovechamos la buena reputación de ser un banco con operación ortodoxa, nos vimos con crecimiento de casi 18% la cartera, y seguiremos mejorando enfocados a pequeñas y medianas empresas”.

Ahora, dijo, “vemos una evolución y reconfiguración en suministro a nivel internacional, terminaremos con una buena negociación en el T-MEC nos pone en ventaja en el tema de aranceles ser el principal proveedor de Estados Unidos, el mercado más grande en el que la cadena de valor requiere inversiones y los acompañamos”.

TE PUEDE INTERESAR: Reveló el INEGI la inflación del 2025. ¿Cómo salimos y qué significa?

¿Qué oportunidades se vislumbran pese a los riesgos económicos?

Ehrenberg aseguró “estamos ávidos de ayudar a los exportadores incluidos el sector agropecuario, creemos que hay muchas oportunidades en este sector, nuestras ventajas en localización y aranceles prometen un año muy positivo”.

Finalmente, dijo que se prevé que el crecimiento en el PIB sea de casi tres veces, a 1.5, un crecimiento pobre, pero mejor al 0.5 del 2025, lo que podrá generar oportunidades y estabilidad en los precios.

Síguenos en Google News y encuentra más información