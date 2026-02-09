¿4 veces más contagioso que el COVID? La razón por la que el sarampión pone en jaque a México

El sarampión acecha a México con una fuerza cuatro veces mayor que el COVID-19. Tras confirmarse brotes en varios estados, la Secretaría de Salud advirtió que el país podría perder su certificación como zona libre de este virus. Descubre si tú o tus hijos necesitan vacunarse ahora mismo.

El Gobierno de México dispone actualmente de 23 millones de vacunas contra sarampión para inmunizar a la población.

El doctor Miguel Nakamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, confirmó que el país cuenta con el biológico necesario para proteger a la ciudadanía y detener los brotes de sarampión, garantizando el suministro suficiente de aquí a finales del 2026.

¿Por qué México podría perder la certificación contra el sarampión?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el especialista advirtió que México enfrenta el riesgo de perder su certificación como país libre de sarampión ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para evitar este retroceso y frenar la propagación de un virus que resulta cuatro veces más contagioso que el COVID-19, es fundamental que al menos el 95% de los mexicanos cuente con el esquema de vacunación completo, ya que una sola persona infectada tiene la capacidad de contagiar a otras 18 a su alrededor.

La actual vulnerabilidad sanitaria se originó principalmente por el temor de la población a acudir a las unidades de salud durante la pandemia de 2020, lo que generó una reducción en la cobertura y un aumento en la población susceptible de contagio.

¿Quiénes deben completar o reforzar su esquema de vacunación?

Ante esta situación, el doctor Miguel Nakamura instó a cumplir con el esquema oficial que marca dosis a los 12 y 18 meses de edad para obtener inmunidad permanente, e invitó a cualquier persona de entre 2 y 49 años que desconozca su historial de vacunación a acudir por una dosis para completar su esquema.

Como medida preventiva extraordinaria, las autoridades están aplicando la “dosis cero” a bebés de entre 6 y 11 meses en entidades con presencia de casos, como Jalisco, Ciudad de México y Chiapas.

Esta aplicación anticipada busca proteger a los menores del brote, aunque el especialista aclaró que no sustituye la dosis oficial del esquema básico, la cual debe recibirse al cumplir el año de edad para garantizar una respuesta inmunológica de por vida.

El aumento de casos de sarampión en distintos estados del país mantiene bajo revisión a México ante la OPS, que evaluará en abril si conserva su estatus de país libre del virus. / NurPhoto Ampliar

