Avanza reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en el Senado

La mañana de este martes llegó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños al Senado de la República y para antes de las 15:00 horas la reforma laboral para reducir la jornada laboral 40 horas ya se había aprobado en comisiones.

Aunque senadores de oposición y aliados de los morenistas insistieron en la necesidad de especificar en la Constitución los dos días de descanso obligatorios, el dictamen fue aprobado por todas las bancadas.

¿Qué contempla la reforma sobre la reducción de la jornada laboral?

Afuera del Senado de la República se manifestaron dirigentes sindicales de varias organizaciones que también pidieron que en la Carta Magna se especifiquen los dos días de descanso obligatorios a la semana para todos los trabajadores.

Finalmente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 de 13.5 millones de trabajadores.

Senadores como Ricardo Anaya del PAN, Carolina Viggiano del PRI y el petista Alejandro González Yáñez, reconocieron el riesgo de no especificar constitucionalmente los dos días de descanso obligatorios.

¿Cuándo se votará la reforma en el pleno del Senado?

Aunque ya se le dio la primera lectura en el pleno de la Cámara Alta, será este miércoles cuando se discuta y se apruebe.

La reforma fue enviada al Congreso el pasado 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución, estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030, bajo un enfoque que prioriza la salud pública, el bienestar social y la dignidad laboral de las personas trabajadoras.

El dictamen avalado en comisiones por 48 votos en pro, subraya que la reforma busca dejar atrás un esquema laboral vigente desde hace más de 100 años, y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral del mundo, sin que ello se refleje en mayores niveles de productividad ni en una mejor calidad de vida.

