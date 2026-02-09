Vacuna contra el Sarampión: ¿Quiénes pueden vacunarse en el módulo de la UNAM?

La vacuna contra el Sarampión ha comenzado a ser prioridad para miles de mexicanos que no han completado su esquema de vacunación, les falta una dosis o simplemente quieren protegerse. Es por eso que la UNAM ha iniciado una campaña para que sus estudiantes puedan prevenir el contagio.

Te dejamos el calendario completo con sedes y horarios para que puedas revisar si algún módulo, queda cerca al domicilio donde vives.

Sedes y fechas para la vacuna contra el Sarampión en la UNAM

El sarampión es una enfermedad viral y altamente contagiosa que, puede provocar complicaciones graves si no se previene a tiempo. Debido a la movilidad diaria y la convivencia en aulas, auditorios y transporte interno, la UNAM se suma a las acciones de salud pública para reducir riesgos de contagio dentro de sus instalaciones.

Así que el calendario completo a continuación, el cual presenta las sedes y fechas para que su población pueda vacunarse contra el sarampión:

Lunes 9 de febrero: CCH Naucalpan y ENP 5

Martes 10 de febrero: CCH Vallejo y ENP 6

Miércoles 11 de febrero: CCH Oriente, ENP 9 y 7

Jueves 12 de febrero: ENP 4 y 8

Viernes 13 de febrero: CCH Azcapotzalco, ENP 1 y 3

Lunes 16 de febrero: FES Aragón

Martes 17 de febrero: FES Cuautitlán

Miércoles 18 de febrero: FES Zaragoza

Vacuna contra el Sarampión UNAM Ampliar

¿Quiénes pueden vacunarse contra el Sarampión en la UNAM?

La UNAM ha iniciado la campaña de vacunación contra el sarampión, por lo que en los próximos días, estudiantes, personal académico y administrativo recibirán su dosis para protegerlos ante dicho brote.

Aunque por el momento no han iniciado la vacuna contra el sarampión en la escuela superior o posgrados, se espera que pronto anuncien la campaña para universitarios, mientras, estudiantes de medio superior pueden recibirla sin problema y costo alguno.

Recomendaciones para acudir al módulo de la vacuna contra el sarampión en la UNAM

Antes de asistir, autoridades de salud recomiendan:

No acudir si presentas fiebre o síntomas respiratorios

Informar si estás embarazada o tienes alguna condición médica

Mantener medidas básicas de higiene, como lavado de manos

La campaña de vacunación contra el sarampión en la UNAM busca proteger a la comunidad universitaria y evitar brotes dentro del campus. Estar al día con las vacunas no solo es una decisión individual, sino una acción que ayuda a cuidar a quienes te rodean.