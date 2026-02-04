García Harfuch en Sinaloa: refuerzan operativos por atentado a diputados y secuestro de mineros

Regresará a Sinaloa el próximo miércoles para continuar con la revisión de la estrategia de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aterrizó este miércoles en Culiacán para tomar las riendas de la estrategia de seguridad en Sinaloa. Se establecieron operativos especiales para resolver dos de los casos más críticos que sacuden a la entidad: el atentado armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, y el secuestro masivo de 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia.

García Harfuch encabezó junto al gobernador Rubén Rocha Moya la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz.

⭕️ Esta mañana, en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya recibió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien participó en la Mesa de Seguridad que se realiza diariamente para evaluar y fortalecer las estrategias que protegen a nuestro estado. pic.twitter.com/di3B8ZYPzC — Morena Sinaloa (@Morena_Sinaloa_) February 4, 2026

Te podría interesar: Refuerzan operativo en Sinaloa para localizar a mineros secuestrados en Concordia

¿Qué se revisó en la reunión de seguridad en Culiacán?

El mandatario estatal informó que el funcionario federal regresará a Sinaloa el próximo miércoles para continuar con la revisión de la estrategia de seguridad en Sinaloa.

Rocha Moya señaló que entre los casos abordados durante la reunión de seguridad están el atentado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, así como la privación ilegal de la libertad de al menos 10 trabajadores de una mina en Concordia.

Aunque evitó dar detalles sobre las investigaciones, aseguró que se registran avances en ambos hechos.

“Vino sobre todo a revisar las estrategias que tenemos; va a volver la próxima semana. Se revisaron sobre todo los temas dos temas, que son para los que tenemos operativos especiales: el caso del de los diputados y el caso de la de los mineros”. — Rubén Rocha Moya

Mesa de seguridad de Sinaloa Ampliar

También puedes leer: Detienen a implicado en atentado en Culiacán contra diputados locales

¿Cuál es el estado de las investigaciones y de los legisladores afectados?

El titular del poder ejecutivo en Sinaloa indicó, por otra parte, que aún no se ha confirmado la fecha de la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, a pesar de que en semanas anteriores se había mencionado la posibilidad de que acudiera al estado el 6 de febrero.

En cuanto a la salud del diputado Sergio Torres, víctima de un atentado en días pasados en Culiacán, informó que ésta ha mejorado; sin embargo, el legislador continúa sedado y en terapia intensiva.

“Él ha mejorado, ha mejorado. La última cosa que me dijo Cuitláhuac (secretario de salud estatal) que al retirarle un medicamento que tiene que ver con el control del dolor, no lo resintió, y más bien admitió el retiro. Está admitiendo la reducción de sus medicamentos”. — Rubén Rocha Moya

Finalmente celebró que la diputada Elizabeth Montoya haya sido dado de alta y señaló que la investigación del hecho continúa a cargo de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Síguenos en Google News y encuentra más información