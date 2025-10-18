Desaparecidos en Mazatlán: Así opera el narco en antros del Puerto, según la fiscal de Durango

La fiscal dio a conocer el modus operandi del narco en antros de Mazatlán, donde hay 8 duranguenses desaparecidos en el Puerto, entre ellos Carlos Emilio Galván Valenzuela

El narco tiene un modus operandi bien establecido en los antros de Mazatlán, Sinaloa, afirmó la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso.

Tras advertir que no es el mejor momento de visitar el destino de playa, la funcionaria compartió cómo operan de acuerdo con las propias autoridades sinaloenses.

La fiscal Durango exhortó a no visitar Mazatlán después del reporte de varios desaparecidos originarios de su estado. Ampliar

En entrevista con medios locales, la funcionaria informó que hay 8 duranguenses reportados como desaparecidos en Mazatlán, por lo que pidió pensar dos veces antes de visitar sus playas.

Señaló que de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, integrantes del crimen organizado revisan los teléfonos celulares y redes sociales de las personas en busca de material, tal como fotografías, comentarios, publicaciones, que puedan relacionarse con la delincuencia.

¿Quiénes son los duranguenses desaparecidos en Mazatlán?

De acuerdo con la fiscal de la Garza, seis las personas originarias de Durango reportadas como desaparecidas son jóvenes de 20 a 30 años, mientras que dos tienen entre 40 y 50 años.

El caso más reciente es el de Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, quien desapareció la madrugada del 5 de octubre en el antro Terraza Valentino ubicado en la zona dorada de Mazatlán, después de avisar a sus primas que iría al baño.

La Fiscalía de Durango compartió la ficha de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela, quien fue visto por última vez en el antro Terraza Valentino de Mazatlán, Sinaloa. Ampliar

Aunque la Fiscalía aún no difunde una lista oficial, algunos de los casos que podemos encontrar en la prensa son:

David Eduardo Soto, de 26 años, es chofer de una plataforma digital y el pasado 29 de agosto salió de su casa en Durango a bordo de su vehículo con destino a Mazatlán, Sinaloa, sin que a la fecha se haya vuelto a saber de él.

Helena Vera Leyva de 18 años fue vista por última vez en Mazatlán el pasado 24 de junio.

Manuel de Jesús Vizcarra Sosa, de 24 años, fue reportado como desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, el 24 de junio de 2025.

José Osbaldo Alvarado Ibarra, de 49 años, desapareció el 31 de agosto de 2025 en Mazatlán, donde se encontraba por motivos de trabajo.

