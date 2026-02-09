CFE: Anuncian corte de luz y listado de colonias afectadas en este mes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el corte de suministro eléctrico previamente programado para este domingo en el estado de Querétaro, fue pospuesto para el próximo fin de semana, con el fin de permitir trabajos de mantenimiento preventivo que mejoren la calidad del servicio en varias zonas del municipio.

¿Cuándo será el nuevo corte de luz por parte de la CFE?

La CFE detalló que la interrupción del servicio se realizará en la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de febrero de 2026, aproximadamente entre las 23:00 horas y las 04:00 horas, con una duración estimada de cinco horas.

El horario nocturno fue elegido para reducir el impacto en las actividades diurnas de hogares, comercios y parques industriales.

¿Qué zonas se verán afectadas?

La suspensión temporal de energía eléctrica alcanzará a diversas colonias y zonas específicas de Querétaro, entre las cuales están:

El Colorado

La Piedad

Ampliación Los Cues

San Antonio La Galera

El Rosario

Garambullo

La Loma

Miranda

También se verá afectado el servicio en parques industriales, incluyendo el Parque Industrial Bernardo Quintana y FINSA, donde diversas empresas deberán tomar previsiones.

Recomendaciones de la CFE ante el corte de luz

Para disminuir posibles molestias durante el corte programado, la CFE sugirió a las personas y negocios tomar medidas como:

Desconectar aparatos electrónicos sensibles antes del inicio del corte

Mantener dispositivos móviles y baterías externas cargados

Evitar el uso de elevadores durante este lapso

En caso de empresas o fábricas, respaldar información importante y revisar el estado de las plantas de emergencia

Una vez restituido el servicio, también se recomienda esperar unos minutos antes de volver a conectar equipos eléctricos para evitar sobrecargas.

¿Por qué pospusieron el corte?

La CFE explicó que la reprogramación de este apagón programado forma parte de trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un suministro más estable y confiable a mediano y largo plazo.

Esto se hace en coordinación con las autoridades locales para que la población esté informada y pueda prepararse con anticipación.