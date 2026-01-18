CFE internet gratis: estos requisitos piden en 2026 para obtener un SIM con datos sin costo

La entrega de tarjetas SIM —que incluirán datos móviles sin costo— está prevista especialmente en localidades con mayor rezago tecnológico. Getty Images

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en febrero de 2026 comenzará la entrega de tarjetas SIM con internet gratis en diversas zonas de México, como parte de la estrategia para reducir la brecha digital y ampliar el acceso a la conectividad móvil.

Este plan forma parte del programa “Conectividad para el Bienestar”, impulsado junto con las autoridades federales y estatales para garantizar que estudiantes y población vulnerable cuenten con acceso a internet gratuito por un año.

La entrega de tarjetas SIM —que incluirán internet gratis— está prevista especialmente en localidades con mayor rezago tecnológico y en comunidades donde la conectividad privada es limitada o inexistente.

Requisitos para obtener una SIM con internet gratis de la CFE en 2026

Para acceder a una SIM gratuito de CFE no basta con presentarse en un módulo: es necesario cumplir con una serie de requisitos. Las autoridades señalaron que el objetivo es apoyar a quienes enfrentan mayores obstáculos para conectarse a la red, particularmente chicas y chicos en edad escolar, personas de la tercera edad o quienes forman parte de algún programa social del Bienestar.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Formar parte de un programa del Bienestar autorizado por el Gobierno federal.

Ser menor de edad o adulto mayor.

Presentar identificación oficial vigente (INE, CURP u otra).

Comprobante de domicilio reciente.

Contar con un teléfono celular compatible con la tarjeta SIM.

Para menores, se requiere acta de nacimiento y acompañamiento de un tutor con identificación.

Estos chips permiten acceder a internet sin costo durante un año, como parte del impulso a la inclusión digital que promueve el gobierno mexicano.

Internet gratis con CFE 2026: documentación y pasos para solicitar SIM

Además de la entrega de SIM, el plan de CFE contempla la instalación de miles de puntos de acceso gratuito a internet, la construcción de infraestructura de fibra óptica y torres móviles que mejoren la conectividad en espacios públicos como clínicas, teleescuelas y ferias comunitarias.

La iniciativa se suma al compromiso del Estado mexicano de luchar contra la brecha digital, facilitando que más estudiantes y familias tengan acceso a internet y puedan comunicarse, estudiar o trabajar sin que el costo del servicio sea un obstáculo.