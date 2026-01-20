CFE descuentos 2026: ¿existen rebajas especiales para adultos mayores o pensionados?

Si el consumo eléctrico aumenta de forma considerable, la CFE recomienda revisar el uso de aparatos eléctricos. Getty Images

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que no existen descuentos especiales en el recibo de luz dirigidos específicamente a adultos mayores, personas con discapacidad o pensionados, como suele difundirse en redes sociales o cadenas de mensajería.

¿Cómo funciona el subsidio en las tarifas domésticas?

De acuerdo con información oficial, todas las tarifas domésticas en México ya cuentan con un subsidio gubernamental, el cual se aplica de manera automática al consumo eléctrico registrado en cada hogar. Este apoyo no depende de la edad, condición social o situación laboral del usuario.

La CFE explica que el subsidio eléctrico es un apoyo del Gobierno federal que reduce el costo real de la energía para los usuarios residenciales. Este beneficio se refleja directamente en el cálculo del recibo, sin necesidad de realizar trámites adicionales o presentar documentos.

CFE aclara dudas en su apartado de preguntas frecuentes. CFE Ampliar

El monto del subsidio varía según el nivel de consumo, la región del país y la tarifa asignada, pero aplica por igual a todos los hogares con servicio doméstico, independientemente de si en la vivienda habitan adultos mayores o personas pensionadas.

¿Por qué no hay descuentos exclusivos para adultos mayores?

A diferencia de otros servicios, como el transporte público o programas sociales, la CFE no maneja tarifas diferenciadas por perfil de usuario. La razón es que el subsidio eléctrico está diseñado como un beneficio universal, enfocado en apoyar el gasto básico de energía en los hogares mexicanos.

La dependencia también advierte que no solicita pagos adelantados ni ofrece “descuentos especiales” por teléfono, redes sociales o visitas domiciliarias, por lo que recomienda desconfiar de mensajes que prometan rebajas adicionales en el recibo.

¿Qué hacer si tu recibo llega muy alto?

Si el consumo eléctrico aumenta de forma considerable, la CFE recomienda revisar el uso de aparatos eléctricos, verificar instalaciones internas y, en caso necesario, solicitar una revisión del medidor en los canales oficiales.

En resumen, no existen descuentos exclusivos para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad, pero sí un subsidio general que beneficia automáticamente a todos los usuarios domésticos del país.