Responsabilizan a Sheinbaum por alerta de sarampión en México

Senadores de oposición culparon al gobierno morenista de poner en riesgo a la población, tras haber fallado con los esquemas de vacunación, que hoy tiene a México en una alerta sarampión.

El senador del PRI, Manuel Añorve, calificó de irresponsables tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como al actual de Claudia Sheinbaum por minimizar las jornadas de vacunación que se hacían para los mexicanos.

¿Por qué señalan fallas en las jornadas de vacunación?

En entrevista reiteró que México enfrenta un retroceso alarmante por el aumento exponencial de casos de sarampión en el país.

“No es casualidad. La caída en las coberturas de vacunación está pasando factura. Una enfermedad prevenible vuelve a cobrar vidas, con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi todo el país”. — Manuel Añorve, senador del PRI

¿Cuál es la magnitud del brote de sarampión en América?

Hay que señalar que México ocupa el primer lugar en casos de sarampión en América con 8 mil 411 confirmados hasta el pasado miércoles. Le siguen Canadá, con 5 mil 503 afectados, y Estados Unidos, con 2 mil 413, señala el reporte sobre la situación regional de la enfermedad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las cifras colocan a México como el país con el 71% de todos los casos de sarampión en América.

El riesgo, reiteró el senador Añorve, ya no se limita a la población infantil. Adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, están entre los más expuestos debido a esquemas de vacunación incompletos.

Las entidades más afectadas son Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas, donde los incrementos en casos resultan particularmente preocupantes.

