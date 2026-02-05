Sarampión: Anuncian uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de Jalisco ante incremento de casos; ¿A partir de cuándo?

Uso de cubrebocas en escuelas públicas de Jalisco por aumento de casos de Sarampión

Ante un repunte inédito de contagios de sarampión, autoridades de Jalisco decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de municipios con altos registros de contagio para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Te contamos desde cuándo se implementará esta medida y todos los detalles que no te puedes perder.

Uso de cubrebocas en escuelas por repunte de contagios de Sarampión en Jalisco

El gobierno de Jalisco decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de varios municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte de las medidas para contener el aumento de casos de sarampión que enfrenta la entidad, donde se han registrado cientos de contagios activos en planteles educativos y la población en general.

¿Dónde será obligatorio el uso de cubrebocas por Sarampión en Guadalajara?

La Secretaría de Salud de Jalisco informó que, hasta el 3 de febrero de 2026, en la entidad se han registrado alrededor de 1 776 casos acumulados de sarampión, con 449 contagios aún activos distribuidos en 18 municipios, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida del uso de cubrebocas en escuelas por Sarampión, aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo en escuelas de educación básica (tanto públicas como privadas) en los siguientes municipios del estado:

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Esta disposición fue oficializada mediante un oficio firmado el 3 de febrero de 2026 y entró en vigor de forma inmediata, con una vigencia inicial de 30 días, aunque podría extenderse si la situación epidemiológica lo amerita.

Uso de cubrebocas por Sarampión en Jalisco Ampliar

¿A partir de cuándo comenzará el uso obligatorio de cubrebocas por brote de Sarampión?

Aunque como tal no se menciona a partir de cuándo, como se mencionó anteriormente, el documento fue emitido el pasado 3 de febrero, por lo que se entiende que de inmediato todos los estudiantes y el personal educativo necesitan usarlo.

Asimismo, se mencionó hacer caso de las campañas de vacunación y mantener las medidas de prevención por cualquier cosa. También, hicieron hincapié en que cualquier síntoma que esté relacionado con el sarampión, necesita acudir al médico sin importar la gravedad.

