Brote de sarampión en México: Estos son los horarios y centros de salud para vacunarse de forma gratuita

México enfrenta un brote de sarampión sin precedentes, con miles de contagios y decenas de muertes en lo que va de 2025-2026, según datos oficiales. El virus se ha detectado en las 32 entidades del país, provocando más de 7,100 casos confirmados y 24 defunciones vinculadas a este brote. Las autoridades de salud han intensificado la campaña de vacunación gratuita para frenar la propagación de la enfermedad y proteger a la población más vulnerable.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Hasta ahora, la mayor parte de los casos se ha registrado en el estado de Chihuahua, seguido por Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero, aunque el virus ha alcanzado a todos los estados del país.

Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en México

Las autoridades han indicado que existe suministro suficiente de vacunas en todo México y han exhortado a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibirla sin costo. La vacuna contra el sarampión está disponible en:

Centros de Salud locales, operados por la Secretaría de Salud.

Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS y unidades del ISSSTE.

Algunas clínicas universitarias y módulos especiales colocados en plazas o estaciones públicas en zonas con alta transmisión.

Instituciones como Pemex, Sedena y Semar también ofrecen el biológico.

Para ubicar tu módulo más cercano puedes llamar a la línea gratuita 079, que brinda orientación.

Los esquemas de vacunación dependen de la edad: la vacuna SRP (Triple Viral) se aplica a niños desde los 12 meses y se refuerza a los 18 meses, mientras que personas de 10 a 49 años sin esquema completo deben recibir también la dosis. Además, se implementa una estrategia de “dosis cero” para bebés de 6 a 11 meses en zonas de riesgo. Los horarios dependen de cada centro de vacunación, regularmente la aplicación de vacunas comienza a las 07:00 am (hora local) y finaliza por la tarde.

Importancia de vacunarse contra el sarampión

Las autoridades sanitarias han subrayado que vacunar a la población es clave para detener el brote y evitar que México pierda su estatus de país libre de sarampión ante la Organización Panamericana de la Salud. El país tiene un plazo para alcanzar una cobertura superior al 95 % y frenar la transmisión.

Además de vacunarse, se recomienda estar atento a síntomas como:

Fiebre

Sarpullido

Tos

Conjuntivitis

Si detectas estos síntomas es importante acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan. La vacunación, junto con una respuesta rápida de vigilancia epidemiológica, es la mejor defensa contra el sarampión y sus posibles complicaciones.