Brote de sarampión en México: Estos son los horarios y centros de salud para vacunarse de forma gratuita
Niños, jóvenes y adultos sin esquema completo pueden recibir la vacuna sin costo en módulos oficiales.
México enfrenta un brote de sarampión sin precedentes, con miles de contagios y decenas de muertes en lo que va de 2025-2026, según datos oficiales. El virus se ha detectado en las 32 entidades del país, provocando más de 7,100 casos confirmados y 24 defunciones vinculadas a este brote. Las autoridades de salud han intensificado la campaña de vacunación gratuita para frenar la propagación de la enfermedad y proteger a la población más vulnerable.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Hasta ahora, la mayor parte de los casos se ha registrado en el estado de Chihuahua, seguido por Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero, aunque el virus ha alcanzado a todos los estados del país.
Gobierno anuncia aplicación de “dosis cero” para frenar brote de sarampión
Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en México
Las autoridades han indicado que existe suministro suficiente de vacunas en todo México y han exhortado a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibirla sin costo. La vacuna contra el sarampión está disponible en:
- Centros de Salud locales, operados por la Secretaría de Salud.
- Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS y unidades del ISSSTE.
- Algunas clínicas universitarias y módulos especiales colocados en plazas o estaciones públicas en zonas con alta transmisión.
- Instituciones como Pemex, Sedena y Semar también ofrecen el biológico.
- Para ubicar tu módulo más cercano puedes llamar a la línea gratuita 079, que brinda orientación.
Los esquemas de vacunación dependen de la edad: la vacuna SRP (Triple Viral) se aplica a niños desde los 12 meses y se refuerza a los 18 meses, mientras que personas de 10 a 49 años sin esquema completo deben recibir también la dosis. Además, se implementa una estrategia de “dosis cero” para bebés de 6 a 11 meses en zonas de riesgo. Los horarios dependen de cada centro de vacunación, regularmente la aplicación de vacunas comienza a las 07:00 am (hora local) y finaliza por la tarde.
Importancia de vacunarse contra el sarampión
Las autoridades sanitarias han subrayado que vacunar a la población es clave para detener el brote y evitar que México pierda su estatus de país libre de sarampión ante la Organización Panamericana de la Salud. El país tiene un plazo para alcanzar una cobertura superior al 95 % y frenar la transmisión.
Además de vacunarse, se recomienda estar atento a síntomas como:
- Fiebre
- Sarpullido
- Tos
- Conjuntivitis
Si detectas estos síntomas es importante acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan. La vacunación, junto con una respuesta rápida de vigilancia epidemiológica, es la mejor defensa contra el sarampión y sus posibles complicaciones.