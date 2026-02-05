¡No es solo un sarpullido! Academia de Pediatría advierte riesgos mortales del sarampión

Entre 1 y 3 de cada mil contagiados mueren por complicaciones, además de traer secuelas a largo plazo para quienes contraen la enfermedad / olvius

La Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Pediatría lanzaron una alerta urgente sobre la gravedad del sarampión, advirtiendo que el 20% de los pacientes requiere hospitalización y que la falta de vacunación oportuna con la dosis SRP está dejando secuelas neurológicas mortales en la población.

A 12 meses de detectarse el primer caso de sarampión en México la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que hasta ahora se registran ocho mil 411 casos acumulados de contagios en el país, en las últimas 24 horas se reportaron 79 casos.

La dependencia indicó que una persona más perdió la vida debido a esta enfermedad para quedar en 27 el número de muertes por contagios de sarampión, mismo que es altamente contagioso y prevenible mediante la vacunación.

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. 🦠



Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica. 🏥



Un diagnóstico oportuno puede prevenir… pic.twitter.com/d0ISH337AZ — SALUD México (@SSalud_mx) February 3, 2026

Te podría interesar: OPS emite alerta epidemiológica por brote de sarampión en América; México lidera casos a solo 100 días del Mundial

¿En qué estados se registran más muertes por sarampión?

El mayor número de muertes se registra en el estado de Chihuahua con 21 personas, seguido de Jalisco con dos personas, así como una persona en Sonora, Durango, Michoacán y Tlaxcala.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología subraya que los estados con mayores contagios son:

Chihuahua

Jalisco

Ciudad de México

Estado de México

Chiapas

Guerrero

Guanajuato

Aunque en todo el país se contabilizan de crecientemente los casos confirmados.

Ampliar

También puedes leer: México suma casi 8 mil casos de sarampión y 26 muertes a un año del primer contagio

¿Cuáles son las complicaciones graves del sarampión?

Cabe recordar que esta semana la Academia Mexicana de Pediatría advirtió que cerca de 20% de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización; 1 de cada 20 enfermos desarrolla neumonía; 1 de cada mil puede presentar encefalitis.

Además entre 1 y 3 de cada mil contagiados mueren por complicaciones, y quedan secuelas a largo plazo como la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica rara pero mortal.

La Secretaría de Salud llamó a la vacunación oportuna con la triple viral, SRP: sarampión, rubéola y parotiditis, como medida efectiva para prevenir la enfermedad y cortar la cadena de transmisión.

¡El sarampión anda bien activo! 🦠😷



Esta enfermedad viral se transmite por el aire y puede permanecer en el ambiente hasta 2 horas en espacios cerrados. 🫠



👉🏻 Después del contagio, la fiebre y malestar aparecen entre 10 y 12 días.

👉🏻 Días después las manchas en la piel,… pic.twitter.com/uApLJyaQG3 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) February 3, 2026

Encuentra más aquí: CDMX registra 113 casos de sarampión: Clara Brugada pide a menores de 49 años vacunarse

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Las señales más comunes del sarampión incluyen:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Esta enfermedad puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

Síguenos en Google News y encuentra más información