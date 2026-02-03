México y Estados Unidos acuerdan trasvase de agua del Río Bravo conforme al Tratado de 1944

Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para el trasvase de agua del Río Bravo, conforme a lo establecido en el Tratado Binacional de Aguas de 1944, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El entendimiento contempla un plan técnico para la gestión del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo, en un contexto de sequía extrema que afecta a la región fronteriza.

¿Qué compromisos asumió México en el acuerdo?

De acuerdo con la Sader, México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual de agua, conforme a lo convenido entre ambos países, siempre considerando las condiciones hidrológicas de la cuenca y los mecanismos previstos en el tratado.

Asimismo, se priorizará el abastecimiento de agua para consumo humano y para la producción agrícola, como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo binacional.

¿Qué establece el plan técnico del trasvase?

El plan acordado establece una ruta clara de gestión del agua, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, y garantiza en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación de las comunidades mexicanas.

En un breve comunicado, la Sader explicó que este acuerdo permitirá fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo, además de avanzar hacia una planeación más previsible y con responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía.

El documento también contempla el desarrollo de infraestructura hidráulica y acciones de adaptación de largo plazo.

¿Qué implica este acuerdo para México?

Con esta decisión, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales, al tiempo que protege las actividades productivas y agrícolas en el territorio nacional.

