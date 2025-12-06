Minerales críticos: el nuevo eje de la geopolítica y la transición energética hacia 2026

La transición hacia energías limpias ya no es solo técnica sino geopolítica. Litio, tierras raras y otros minerales críticos se han convertido en palancas de poder, y representan ya un riesgo para las cadenas de suministro, seguridad industrial y autonomía estratégica de gobiernos y empresas. Si bien apenas y se habla sobre el tema, aquí una introducción con aspectos esenciales que debes conocer antes de que el tema estalle. Cifras, riesgos y líneas de acción.

Qué son los “minerales críticos” y por qué importan ahora

Minerales críticos son aquellos indispensables para tecnologías de la transición energética y la defensa (litio, cobalto, níquel, grafito, tierras raras, entre otros). Su demanda crece por la electrificación del transporte, almacenamiento de energía y la carrera por la microelectrónica. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) proyecta aumentos significativos de demanda para estos minerales según los escenarios de transición.

No es solo minería: el poder está en el procesamiento

De acuerdo con un artículo de la Revista The Diplomat, especializada en temas de Asía-Pacífico, geopolíticamente importa más quién refina y procesa que quién extrae. China, aunque no extrae todo, domina las etapas de separación, refinado y producción de imanes permanentes y materiales para baterías. Eso da margen para “arma­mentar” cadenas de suministro: controlar precios, cuotas de exportación y acceso tecnológico. La concentración de procesos estratégicos en un solo país crea vulnerabilidades para fabricantes y gobiernos.

Reacciones: Estados y bloques se mueven para asegurar suministro

Frente a esa concentración, Estados y la UE lanzan políticas para diversificar y acelerar capacidad propia. La Comisión Europea presentó REsourceEU, un plan de 3.000 millones de euros para reducir la dependencia china en tierras raras y litio, con medidas que van desde financiamiento hasta compras conjuntas y cambios regulatorios, de acuerdo con una nota publicada por El País el pasado 3 de diciembre de este año. Al mismo tiempo, Estados Unidos incluye la seguridad de minerales en su estrategia nacional de seguridad y ha emitido órdenes ejecutivas para agilizar proyectos estratégicos. Estas medidas muestran que los minerales ya son un elemento de política de Estado.

Herramientas de presión: controles, export restrictions y riesgo de “weaponization”

Los gobiernos pueden responder con controles de exportación o incentivos selectivos. La experiencia reciente demuestra que políticas de control (o el anuncio de ellas) bastan para desordenar mercados y cadenas de suministro. Por eso la UE y sus socios buscan no solo invertir, sino también crear reglas que obliguen a diversificar compras cuando sea necesario. La política industrial ahora combina subsidios, regulación comercial y diplomacia de materias primas, señala el medio británico The Guardian.

Efectos prácticos para la industria y los consumidores

Fabricantes de autos eléctricos y turbinas dependen de imanes y baterías cuyos componentes clave son susceptibles a interrupciones.

La competencia por proyectos de extracción y plantas de procesamiento eleva costos y tiempos de despliegue.

A corto plazo puede haber cuellos de botella; a mediano, reconfiguración de cadenas (inversión en reciclaje, procesamiento local, acuerdos bilaterales). La IEA recomienda fortalecer reciclaje y diversificar orígenes para mitigar riesgos.

Riesgos y escenarios geopolíticos a vigilar

Concentración regional: dependencia excesiva de un único proveedor a lo largo de la cadena.

Respuesta recíproca: si un actor impone restricciones, otros pueden reaccionar con aranceles o controles que amplifiquen la crisis.

Carrera por el control del upstream y downstream: inversiones estratégicas en minas + refinerías + plantas de reciclaje.

Militarización de recursos: cuanto más críticos sean para la defensa, mayor será la prioridad de asegurar suministro nacional. Análisis recientes plantean que estos minerales son ya palancas explícitas de poder estatal.

Qué pueden hacer gobiernos y empresas (líneas prácticas)

Diversificar proveedores: firmar acuerdos con terceros países y crear reservas estratégicas. Invertir en procesamiento local: no basta con la mina; hay que controlar la cadena media. Agilizar permisos responsables: acelerar proyectos con estándares ambientales y sociales claros para evitar bloqueos legales. Fomentar reciclaje y economía circular: reducir demanda primaria mediante recuperación de baterías y electrónica. Cooperación multilateral: plataformas de compras conjuntas y estándares compartidos reducen riesgo de coerción unilateral.