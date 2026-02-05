Balacera deja siete personas heridas en el centro de Monterrey

La tarde de este jueves se registró una balacera en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, que dejo al menos siete personas heridas - cinco mujeres y dos hombres- que provocaron una intensa movilización policiaca.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como:

Alizon, de 16 años de edad

Raquel, de 42 años

Norma y Ericka, ambas de 43 años

Ofelia, de 55 años

Gilberto, de 46 años

Diego, de 60 años

¿Cómo ocurrieron los hechos en el centro de la ciudad?

El secretario de Seguridad de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que las detonaciones fueron realizadas mientras los implicados estaban en medio de la multitud, lo que provocó que varias personas resultaran heridas.

“Se encuentran aproximadamente cuatro personas, empiezan a discutir y hay detonaciones” —

El funcionario agregó que ninguna lesión es de gravedad, ya que las heridas fueron ubicadas en una muñeca, y otra en el antebrazo, entre otras partes del cuerpo.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el ataque?

El área permanece bajo resguardo de la Agencia Estatal de Investigaciones y fuerzas de seguridad, al tiempo que se analizan las imágenes captadas por las cámaras del sistema de monitoreo vial para ubicar la ruta de escape de los agresores.

