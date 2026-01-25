Masacre en Salamanca: asesinan a 14 personas durante partido de futbol

La violencia no da tregua en el municipio, luego de que se registrara una masacre en Salamanca, Guanajuato, donde 14 personas fueron asesinadas y al menos siete más resultaron gravemente heridas durante un ataque armado en un partido de futbol, en la comunidad de Loma de Flores.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas del domingo, cuando se celebraba un encuentro deportivo en las canchas conocidas como los Campos de las Cabañas.

¿Cómo ocurrió la masacre en Salamanca?

Todo transcurría con normalidad hasta que hombres armados arribaron a bordo de dos camionetas.

De los vehículos descendieron al menos cuatro sujetos armados, quienes comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las personas presentes en el campo de futbol.

El ataque fue de tal magnitud que los disparos se escucharon hasta el municipio de Irapuato, ubicado a menos de 15 kilómetros del lugar.

En la escena se localizaron más de 100 casquillos percutidos. Tras el ataque, los agresores huyeron a toda velocidad con rumbo a Irapuato, sin que hasta el momento hayan sido localizados.

FOTO: Blanca Mireles Ampliar

¿Cuántas víctimas dejó el ataque armado?

Al sitio acudieron cinco ambulancias de distintas corporaciones. Paramédicos confirmaron que 10 personas ya no contaban con signos vitales, mientras que cinco más fueron trasladadas a hospitales, donde posteriormente se reportó el fallecimiento de otras cuatro personas, elevando la cifra a 14 víctimas mortales.

Además, alrededor de 10 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas sin requerir traslado hospitalario.

La escena fue descrita como dantesca, con cuerpos desangrados sobre el campo de futbol y familiares en medio de gritos de dolor y confusión.

Violencia aqueja a Salamanca durante 2026

Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y policía municipal, desplegaron un operativo en la zona, sin resultados positivos.

FOTO: Blanca Mireles Ampliar

Loma de Flores no es ajena a la violencia. Durante 2025 también fue escenario de hechos delictivos y en años anteriores se localizaron fosas clandestinas en dos predios, de donde fueron extraídos alrededor de 25 cuerpos.

En lo que va del año, Salamanca acumula 38 personas asesinadas, siendo este ataque el hecho más violento registrado en un solo evento.

Apenas el sábado, cinco personas fueron atacadas y tres más fueron encontradas sin vida dentro de bolsas, lo que refleja la grave crisis de seguridad que atraviesa el municipio.

Durante enero de 2025 se registraron 18 homicidios en Salamanca; sin embargo, con días aún restantes para concluir el mes, la cifra de muertes violentas ya se duplicó, evidenciando el recrudecimiento de la violencia.

