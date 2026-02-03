Balacera en Nicolás Romero: tres personas murieron durante un ataque armado en una fonda económica

Una balacera registrada este martes 3 febrero 2026 al interior de una fonda económica en la colonia Granjas de Guadalupe, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, dejó un saldo de tres personas muertas, confirmaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en el negocio ubicado sobre la avenida Pájaros, donde comensales se encontraban comiendo cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de motocicletas e iniciaron los disparos sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente, mientras los afectados quedaron tendidos dentro y fuera del establecimiento.

‼️EJECUTAN A TRES COMENSALES EN NICOLÁS ROMERO #EDOMEX‼️



🚨sicarios ejecutaron a tres hombres dentro de un negocio de comida en la colonia granjas gpe en la peligrosa Nicolás romero. pic.twitter.com/QPW0m5zlJ9 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) February 3, 2026

¿Qué ocurrió en la colonia Granjas de Guadalupe?

Elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos. A su llegada encontraron a tres hombres con heridas de bala; desafortunadamente ya no contaban con signos vitales. La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades indicaron que la balacera pudo tratarse de un ataque directo, aunque aún se encuentran en curso las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y el posible móvil del crimen. El operativo de búsqueda incluye revisión de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos.

Vecinos de Granjas de Guadalupe narraron que momentos antes no se percibían señales de violencia, lo que incrementó el impacto entre quienes presenciaron el atentado. La comunidad exige a las autoridades reforzar la seguridad en la zona tras recientes hechos violentos en distintas calles del municipio, parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.