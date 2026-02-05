Armas nucleares entre EUA y Rusia sin control a partir de hoy: Especialista UNAM

Concluye el Tratado de Control de Armas Nucleares entre Estados Unidos y Rusia, y no hay quien los controle, señala experto de la UNAM. / Volodymyr Horbovyy

Este día concluye el Tratado de Control de Armas Nucleares entre Estados Unidos y Rusia, un acuerdo bilateral cuyo objetivo era regular el número de armas nucleares que ambas potencias podían tener disponibles y almacenadas, un hecho que debería generar preocupación a nivel mundial , advirtió Benjamín Ruíz Loyola, exintegrante del Grupo Internacional de Inspectores de Armas de Destrucción masiva en Irak.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el químico de la UNAM, detalló que el acuerdo diferenciaba entre armas almacenadas —aquellas listas para ser cargadas en aviones o silos— y armas disponibles, que son las que se encuentran montadas en submarinos, aviones o silos, dependiendo de su tamaño y tipo. La finalización del tratado implica que, a partir de hoy, no existe un mecanismo formal que supervise ni limite estos arsenales.

TE PUEDE INTERESAR: Sin control de armas nucleares: Expira acuerdo entre Washington y Moscú en un “momento grave para la paz”

Expira el tratado de no proliferación nuclear de #EEUU y Rusia: ¿Quién le pone hoy freno a la carrera armamentista?



La #NetaDelPlaneta con Benjamín Ruíz Loyola, integrante del grupo internacional de inspectoras de armas de destrucción masiva en Irak.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/bBVxTigYsd — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 5, 2026

El tratado, señaló el experto, “simplemente se dejó morir” y no existen indicios de que ambas potencias estén dispuestas a renegociar un nuevo acuerdo. Hasta ahora, el mecanismo permitía inspecciones anuales recíprocas en instalaciones seleccionadas por cada país, lo que garantizaba cierto nivel de control y transparencia. Con su vencimiento, ese sistema desaparece.

TE PUEDE INTERESAR: Suspende Putin participación de Rusia en tratado antinuclear Nuevo Start

¿Por qué las armas nucleares afectan a todo el mundo?

La existencia misma de armas nucleares, advirtió, impacta a toda la humanidad, sin importar la distancia geográfica. Cualquier conflicto en el que se involucren este tipo de armas tendría consecuencias globales.

“Chernóbil está muy lejos, pero aun así nos llegó leche contaminada”, recordó, como ejemplo de cómo los efectos de incidentes nucleares trascienden fronteras. Por ello, llamaron a la sociedad internacional a “ocuparse y preocuparse” ante este escenario.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos se retirará de 66 organismos internacionales tras orden ejecutiva

¿Está debilitada la diplomacia internacional?

El fin del tratado ocurre en un contexto de debilitamiento de los organismos multilaterales. “Estamos regresando a una época similar a la hitleriana”, advirtió, al señalar que la Organización de las Naciones Unidas parece haberse convertido en un organismo meramente simbólico, al que “nadie pela”.

Recordó que entre las obligaciones de la ONU está la preservación de la paz mundial; sin embargo, señaló que decisiones como la creación de organismos paralelos de “paz” o la salida de países clave de estructuras reguladas por Naciones Unidas, como ocurrió con Donald Trump, erosionan el sistema internacional.

Finalmente, subrayó la urgencia de recuperar la diplomacia internacional y de que los convenios globales sirvan para algo más que “llenar papeles”, especialmente en un contexto donde el control de armas nucleares deja de estar garantizado.

¿Por qué las armas nucleares afectan a todo el mundo?

La existencia misma de armas nucleares, advirtieron, impacta a toda la humanidad, sin importar la distancia geográfica. Cualquier conflicto en el que se involucren este tipo de armas tendría consecuencias globales.

“Chernóbil está muy lejos, pero aun así nos llegó leche contaminada”, recordaron, como ejemplo de cómo los efectos de incidentes nucleares trascienden fronteras. Por ello, llamaron a la sociedad internacional a “ocuparse y preocuparse” ante este escenario.

TE PUEDE INTERESAR: México se mantiene en el uso pacífico de la energía nuclear y la no proliferación de armas: Bárcena

¿Está debilitada la diplomacia internacional?

El fin del tratado ocurre en un contexto de debilitamiento de los organismos multilaterales.

Estamos regresando a una época similar a la hitleriana” — Advirtió el experto

Y señaló que la Organización de las Naciones Unidas parece haberse convertido en un organismo meramente simbólico, al que “nadie pela”.

Recordaron que entre las obligaciones de la ONU está la preservación de la paz mundial; sin embargo, señalaron que decisiones como la creación de organismos paralelos de “paz” o la salida de países clave de estructuras reguladas por Naciones Unidas, como ocurrió con Donald Trump, erosionan el sistema internacional.