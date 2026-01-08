Estados Unidos se retirará de 66 organismos internacionales tras orden ejecutiva

El retiro de Estados Unidos de 66 organismos internacionales incluye agencias de la ONU y acuerdos climáticos, según una orden ejecutiva firmada esta semana.

El retiro de Estados Unidos de la cooperación internacional se profundizó luego de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender el apoyo y abandonar 66 organizaciones, agencias y comisiones internacionales , en su mayoría vinculadas con las Naciones Unidas. La medida incluye la salida de la agencia de población de la ONU y del tratado que rige las negociaciones internacionales sobre el clima.

La decisión, anunciada por el Departamento de Estado, afecta a una amplia red de agencias, comisiones y paneles consultivos multilaterales . Según la administración Trump, estas instituciones son “redundantes, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras o contrarias a la soberanía y prosperidad” de Estados Unidos.

¿Qué organismos internacionales dejará Estados Unidos?

Aunque la orden ejecutiva no detalla un listado completo, el gobierno estadounidense ya había suspendido previamente su apoyo a organismos clave como la Organización Mundial de la Salud, la UNRWA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. Con esta nueva disposición, el repliegue se amplía a decenas de agencias vinculadas directa o indirectamente al sistema de Naciones Unidas.

El abandono masivo de organismos multilaterales se inscribe en la política de “America First”, que ha marcado la administración Trump y que prioriza una participación selectiva en instancias internacionales, evaluando cuáles se alinean con sus intereses estratégicos.

¿Cuál es el impacto del repliegue en el cambio climático?

Uno de los efectos más significativos del retiro de Estados Unidos es la salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), acuerdo firmado en 1992 y base del Acuerdo de París. Trump ya se había retirado previamente de este pacto, calificando el cambio climático como un “engaño”.

Expertos advierten que la ausencia de Estados Unidos, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, podría frenar los esfuerzos globales para reducir emisiones. Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford, señaló que la medida “da a otras naciones una excusa para retrasar sus compromisos”.

El repliegue también ha tenido consecuencias financieras. La ONU, que atraviesa un proceso de ajuste interno, ha debido aplicar recortes de personal y programas ante la pérdida de apoyo del que históricamente ha sido su mayor contribuyente.

La orden ejecutiva no establece un calendario específico para la salida de cada organismo, dejando la implementación en manos del Departamento de Estado. Mientras sectores republicanos celebran la decisión, diplomáticos y exfuncionarios advierten sobre el aislamiento estratégico que podría enfrentar Estados Unidos a largo plazo.

