Sin control de armas nucleares: Expira acuerdo entre Washington y Moscú en un “momento grave para la paz”

Washington queda exento de las inspecciones de armas nucleares tras la caída del Nuevo START. El fin del monitoreo estadounidense representa, según la ONU, un escenario sin precedentes para la seguridad internacional en más de medio siglo.

Desde las primeras horas de este jueves, el último acuerdo de control de armas nucleares vigente entre Estados Unidos y Rusia ha expirado, permitiendo que tanto Washington como Moscú queden liberados de las restricciones sobre sus arsenales, en un momento donde ambas naciones concentran más del 80% de las ojivas nucleares a nivel mundial.

El tratado, conocido como Nuevo START, limitaba a mil 550 el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada potencia. Asimismo, regulaba misiles balísticos intercontinentales y bombarderos pesados e imponía mecanismos de verificación, tales como inspecciones e intercambio de datos, hechos para reducir la desconfianza y evitar errores de cálculo militar.

TE PUEDE INTERESAR: Armas nucleares entre EUA y Rusia sin control a partir de hoy: Especialista UNAM

El Kremlin queda libre de restricciones en sus armas nucleares tras expirar el acuerdo con EE. UU. Rusia posee una parte significativa del 80% de las ojivas mundiales que hoy vuelven a estar sin límites de verificación internacional. Ampliar

Ante esto, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que es un “momento grave para la paz” y la seguridad internacional. Además, subrayó que la comunidad internacional se enfrenta, por primera vez en más de medio siglo, a un escenario global sin límites vinculantes que frenen la expansión de los arsenales nucleares.

Sobre el estado actual de las negociaciones, el periodista Matthew Chance señala que la situación genera una preocupación particular en Rusia ante la falta de claridad por parte de la Casa Blanca. De acuerdo con él, el Kremlin no ha recibido respuesta de Washington respecto a una posible extensión de los términos del Nuevo START, lo que deja abierta la posibilidad de una expansión nuclear por parte de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerda EU y Rusia reducir producción de armas nucleares