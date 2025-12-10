¡Marcha del Metro CDMX! Esto es lo que se sabe sobre el paro que planea el Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo

La marcha del Metro CDMX está comenzando a hacer ruido entre los usuarios pues, se han visto carteles pegados dentro de sus instalaciones que muestran ciertas inconformidades de los trabajadores. Esto no es para menos, pues realmente si este transporte público comienza a paralizar sus actividades, miles se verán afectados.

Te dejamos todos los detalles sobre el paro y marcha que se planean por parte del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Marcha del metro CDMX / Eyepix Group Ampliar

¿Cuándo sería la marcha de trabajadores del metro?

De acuerdo a un trabajador del metro de la CDMX, comentó a W Radio que se está planeando una marcha o protesta de parte del Sindicato Mayoritario del Metro, en donde se denuncian los incumplimientos a ciertos acuerdo laborales.

Asimismo, mencionó que todo se ha mantenido bajo control y solo en una fecha estimada como el 19 de diciembre de 2025, sin embargo, no hay confirmación aún sobre si se llevará a cabo o no.

¿Cuáles son las razones principales para esta marcha del metro de la CDMX?

El sindicato argumenta diversas razones, entre las que se encuentran principalmente:

Incumplimiento de acuerdos laborales

Falta de inversión en mantenimiento

Problemas de seguridad para los trabajadores y usuarios

Por ende, se exige que:

Se mejoren las condiciones operativas

Mejora en la atención de demandas históricas de infraestructura

Asimismo, han anunciado la interrupción del servicio en algunas líneas que podrían afectar a poco más de 5 millones de personas en la capital. Esto generaría que se activen operativos de emergencia con el RTP o Trolebús de apoyo.

Así que hasta el momento, se sabe que está lantente una posible marcha, aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta.