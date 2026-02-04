Estatua de Tin Tan en CDMX: Rumores de robo y la versión oficial

La desaparición repentina de la estatua de Tin Tan, ubicada en la emblemática Zona Rosa de la Ciudad de México, ha encendido conversaciones entre vecinos, visitantes y usuarios de redes sociales, generando rumores sobre un posible robo de esta obra que rinde homenaje a uno de los artistas más queridos de México.

La incertidumbre surgió porque la pieza (que llevaba más de 20 años en ese punto cultural) simplemente no estaba una mañana, sin un aviso oficial previo.

¿Por qué se rumora un posible robo de la estatua de Tin Tan en CDMX?

El temor de que se tratara de un robo comenzó cuando transeúntes y ciudadanos notaron que la estatua del comediante Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, había desaparecido de su ubicación en la calle Génova, en la colonia Juárez, sin señales claras de qué había pasado. La figura, de más de 120 kilos y casi dos metros de altura, no apareció y no se reportó ningún aviso previo, lo que provocó que varias personas dijeran que podría haber sido sustraída de manera ilegal.

Además, el hecho de que la estatua ya había sido vandalizada con grafitis y estaba algo deteriorada permitió que circularan versiones en redes sobre un posible robo, ya que el pedestal quedó vacío y sin protección aparente.

¿Qué han informado las autoridades sobre la estatua de Tin Tan en CDMX?

Aunque al principio no hubo información oficial, poco después diversas fuentes locales aclararon que la pieza no fue robada, sino retirada por las autoridades para su restauración y conservación, motivada por el desgaste que mostró con los años de exposición y actos de vandalismo. La alcaldía Cuauhtémoc explicó que la estatua fue enviada a un taller especializado para su limpieza y mantenimiento profundo, y que planean devolverla a su lugar original en la Zona Rosa una vez concluidos los trabajos.

¿Quién fue Tin Tan?

Tin Tan, cuyo nombre real era Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, fue un actor, cantante y comediante mexicano nacido en 1915 y fallecido en 1973. Es reconocido como una de las figuras más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano, famoso por su estilo pachuco, su carisma en pantalla y su influencia en la cultura popular nacional.

Protagonizó más de 100 películas, resaltando clásicos como El rey del barrio y Calabacitas tiernas, y su personaje sigue siendo querido por varias generaciones. Tin Tan también incursionó en el doblaje y vivió una carrera artística que lo colocó entre los humoristas y actores más grandes de México.