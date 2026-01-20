Aumenta multa por apartar lugar en CDMX 2026: ¿Cuánto pagarás con el nuevo valor de la UMA?

Colocar botes o cubetas en la calle es una infracción que se castiga con el nuevo valor de la UMA en 2026.

Si acostumbras poner botes, huacales o conos en la vía pública para reservar espacio, debes saber que aumenta la multa por apartar lugar en CDMX en 2026. Esta infracción, estipulada en la Ley de Cultura Cívica, se ha encarecido debido a la entrada en vigor del ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización. Si te preguntas cuánto pagarás con el nuevo valor de la UMA, es vital que conozcas el monto de estas sanciones, ya que las autoridades capitalinas han endurecido la vigilancia para liberar las vialidades. A continuación, te desglosamos el costo actualizado y los días de arresto que podrías enfrentar por esta falta.

¿Cuánto es la multa por apartar lugar en CDMX?

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dice que la multa va de las 11 a las 40 veces la UMA. Como este 2026 el valor de la UMA subió a 117.31 pesos, sacar tus botes a la calle te podría costar de 1,290.41 hasta 4,692.40 pesos.

Y ojo, la sanción no solo es económica; también te pueden aplicar un arresto de 24 a 36 horas del que no te salvas pagando, o te mandan a hacer trabajo comunitario.

TE PUEDE INTERESAR: Verificación vehicular en Edomex 2026: Estas son las nuevas multas por el aumento de la UMA

¿Es delito poner botes en la calle?

Sí, si los usas para apartar lugares en la vía pública se considera una falta Tipo F. Según las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica, específicamente en el artículo 28 Bis, se castiga bloquear la calle con cualquier objeto o ocupar la vía y espacio público, así como cobrar por él.

¿Qué artículo dice que no se pueden apartar lugares en la calle?

Para prohibir apartar lugares en la vía pública, se adicionó la fracción XXXIX al artículo 3 y el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y el espacio público; asimismo, se adicionó un último párrafo al artículo 31 y se reformó el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.