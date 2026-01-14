¡La basura! El tipo de residuos que se recoge el miércoles 14 de enero ¿Cómo se separa y entrega?

Conoce el tipo de residuos que se puede llevar el camión de la basura los miércoles. / Andriy Onufriyenko

Recordemos que a partir de este año es obligatorio separar la basura para su recolección y para ello se ha establecido un calendario que ayuda a que los desechos se recojan de acuerdo a su tipo. Es por eso que te contamos cuáles son los residuos que el camión de la basura sí aceptará llevarse este 14 de enero.

Si aún tienes duda de cómo se recolecta la basura, presta atención porque te diremos cómo identificar el tipo de desechos que se llevan los miércoles y cómo debes de entregarla para que no se te empiece a amontonar.

¿Qué tipo de basura recogen el miércoles 14 de enero?

Lo primero que debes de saber es cómo separar tu basura para hoy. Los miércoles, la recolección le corresponde a los residuos reciclables y no reciclables. Aquí te va una lista de cada uno.

Residuos reciclables

Papel y cartón: hojas, periódicos, revistas, cajas de cartón plegadas.

Envases multicapa (el llamado Tetrapack): contenedores de leche, jugo o crema.

Plásticos: botellas PET, envases de detergente, garrafones, tapas.

Vidrio: botellas y frascos.

Metales y aluminio: latas de refresco, latas de alimentos, envases metálicos.

Ropa y textiles: prendas limpias, telas, sábanas.

Madera: piezas pequeñas, cajas o tablas limpias.

Residuos no reciclables

Pañales

Residuos sanitarios: papel de baño, toallas sanitarias, tampones,

Curitas

Hisopos

Preservativos

Pañuelos de papel usados

Si no sigues el calendario de recolección o si no separaste tus residuos, el personal del servicio público de limpia no recolectará tus desechos, así que evita que tu basura se acumule y separa correctamente.