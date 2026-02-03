Virus Nipah: Así es como se transmite de humano a humano según la OMS
Esto ha ocurrido sobre todo en contextos donde las personas comparten cuidados intensivos
El virus Nipah es una enfermedad viral grave que puede transmitirse de persona a persona, aunque esta forma de contagio ocurre principalmente en situaciones de contacto muy cercano. Entender cómo se da esta transmisión es clave para saber cómo protegerse y por qué las autoridades de salud vigilan este virus de cerca, especialmente en regiones donde se han registrado brotes periódicos.
¿Qué es la transmisión de virus Nipah entre personas?
Además de pasar de animales a humanos, especialmente desde murciélagos o animales infectados. El virus Nipah puede llegar a contagiarse directamente entre personas que tienen contacto estrecho con alguien infectado. Esto ha sido observado, sobre todo, entre familiares y cuidadores que atienden a pacientes con la enfermedad y no toman las medidas de protección adecuadas, aunque la información está confirmada por la OMS.
La transmisión humana suele ocurrir a través de secreciones y fluidos corporales como:
- Gotas respiratorias al toser o estornudar.
- Contacto directo con sangre, saliva, orina o heces de una persona infectada.
- Manipulación sin protección de fluidos al cuidar a alguien enfermo.
¿Dónde se ha observado esta transmisión?
Aunque la mayoría de los casos de Nipah comienzan por contacto con animales o alimentos contaminados, como frutas o savia de palma con líquido de murciélagos, en brotes previos en Bangladesh e India se han reportado contagios de humano a humano. Esto ha ocurrido sobre todo en contextos donde las personas comparten cuidados intensivos, viven juntas o tienen contacto frecuente sin medidas de protección.
Además, en algunas instalaciones de salud con ventilación inadecuada y sin controles estrictos de higiene y aislamiento, la transmisión interpersonal se ha vuelto más probable, lo que subraya la importancia de aplicar medidas de prevención estrictas cuando se atiende a pacientes con sospecha de infección por Nipah.
¿Qué tan fácil se contagia entre personas?
La transmisión humana del virus Nipah no es tan eficiente como otros virus respiratorios comunes, como la influenza o el SARS-CoV-2. Generalmente requiere contacto muy cercano y prolongado con alguien infectado y sus fluidos. Por eso, aunque se ha detectado, no ocurre con la misma rapidez o frecuencia que en esos otros virus más contagiosos.