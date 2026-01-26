Virus ‘Nipah’: ¿Por qué se considera una posible pandemia gracias a esta enfermedad?

En los últimos días, el nombre del virus Nipah ha vuelto a aparecer en reportes internacionales y alertas sanitarias, lo que ha generado dudas y preocupación. Aunque no hay una pandemia en curso por dicha enfermedad, especialistas y organismos de salud han explicado por qué este virus se mantiene bajo vigilancia global y por qué algunos lo señalan como un riesgo potencial a futuro.

¿Por qué se habla de una ‘próxima pandemia’ a raíz del virus Nipah?

El virus Nipah no es nuevo, pero sí es considerado uno de los patógenos más peligrosos por la comunidad científica. La razón principal es que no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado, lo que complica una respuesta médica rápida en caso de brotes más grandes.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tiene catalogado como un virus de alta prioridad debido a su elevada letalidad y a la falta de opciones terapéuticas eficaces. En algunos brotes documentados, la tasa de mortalidad ha sido considerablemente alta, lo que prende los focos de alerta a nivel internacional.

¿Existe un riesgo internacional con el virus Nipah’?

Es importante aclarar algo fundamental y es que hablar de riesgo pandémico no significa que una pandemia sea inminente. A diferencia de virus como el COVID-19, el Nipah no se transmite con facilidad, lo que ha permitido que los brotes sean contenidos hasta ahora.

Los expertos señalan que el verdadero riesgo está en que, si no se detecta a tiempo o si el virus llegara a mutar, podría complicarse su control. Por eso, la vigilancia, la investigación científica y los protocolos de respuesta rápida son clave para evitar escenarios más graves.

Por ahora, las autoridades sanitarias coinciden en que no hay motivo para alarmarse, pero sí para mantenerse informados y entender por qué algunos virus, como el Nipah, están bajo la lupa internacional.

