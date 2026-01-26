¿Qué es el virus Nipah y cómo podría afectar a México?

El virus Nipah ha comenzado a alarmar al mundo y sobre todo, al continente asiático. Este virus causa una enfermedad muy grave y lo más importante es que no existe vacuna ni tratamiento para ella. Así que te contamos todo lo que se sabe al momento y si es que ya llegó a México.

¿Qué es el virus Nipah?

De acuerdo con la información oficial, el virus Nipah es un virus zoonótico, es decir, que se encuentra en animales pero puede “saltar” a humanos. Su tasa de mortalidad es alta y puede rondar entre 40% y 75% de los casos, según los brotes documentados.

El virus se transmite principalmente de murciélagos o cerdos, aunque también se ha documentado transmisión entre personas, como en los casos recientes.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza y vómitos, sin embargo, algo que alarma a la comunidad científica es la encefalitis (inflamación del cerebro) y problemas para respirar graves.

Esto puede llevar al coma o incluso a la muerte en pocos días. Este brote a resultado en cinco casos, en donde un paciente falleció al ser inducido al coma luego de que se diera a conocer con qué estaba infectado.

¿Cómo podría afectar el virus Nipah a México?

Organismos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) han mencionado que el riesgo para México por el momento es muy bajo por varias razones, como:

El virus Nipah no está circulando en América Latina ni se ha detectado aquí.

Su transmisión más común es animal → humano, y los murciélagos que lo portan no están presentes en la misma forma en México.

Los casos humanos hasta ahora han sido localizados y las autoridades sanitarias están aplicando medidas de contención inmediatamente

Por ahora, el riesgo para México es mínimo, aunque el evento subraya la necesidad de mantener sistemas de salud preparados ante amenazas globales.