Hoy No Circula 27 de abril: ¿Qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás preparando tu ruta para este 27 de abril, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permiso para transitar. Durante la recta final de abril, la radiación solar suele ser intensa en el Valle de México, lo que facilita la formación de ozono; por ello, el cumplimiento del programa Hoy No Circula es clave para evitar contingencias ambientales.

No permitas que una infracción de lunes afecte tu agenda y tu bolsillo. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 27 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos exentos de estas restricciones, que pueden transitar sin temor a multas por la metrópoli, son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito (corralón).