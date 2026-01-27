Virus Nipah en la India: Casi 200 pruebas negativas desmienten cifras especulativas, informan autoridades

El virus Nipah es un patógeno zoonótico que las autoridades de la India mantienen bajo estrecha vigilancia tras confirmarse dos casos en Bengala Occidental.

En los últimos días, el virus Nipah ha causado inquietud a nivel global. Sin embargo, aunque se trata de un asunto con atención especial por parte de la OMS, las autoridades sanitarias de la India informaron este martes que los casos confirmados se mantienen en dos, tras realizarse 196 pruebas que resultaron negativas. Además, el Ministerio de Sanidad señaló la circulación de cifras especulativas e incorrectas en los medios de comunicación respecto al balance de la situación sanitaria.

De acuerdo con el último reporte de la OMS, con fecha del 12 de enero de 2026, los dos casos confirmados se localizan en Bengala Occidental. Los pacientes fueron detectados inicialmente en el laboratorio del AIIMS en Kalyani y actualmente reciben tratamiento.

Como medida preventiva, el Gobierno de Bengala Occidental intensificó la vigilancia y el rastreo de contactos en las zonas afectadas, además de contar con el apoyo de un Equipo Nacional de Respuesta a Brotes. Pero, el Ministerio de Sanidad subrayó que la situación se encuentra bajo control, destacando que,

Todos los contactos rastreados se encuentran asintomáticos y han dado negativo en la prueba de la enfermedad. — Ministerio de Sanidad de la India.

¿Qué hace el virus nipah?

Este virus puede provocar desde un cuadro respiratorio agudo (similar a una gripe fuerte o fiebre) hasta una inflamación del cerebro, conocida como encefalitis o meningitis.

¿Cuál es la causa del virus Nipah?

La transmisión puede ocurrir de tres formas principales:

A través del contacto con murciélagos fruteros o cerdos infectados.

Por comer frutas o productos que tuvieron contacto con fluidos de animales portadores.

Mediante el contacto cercano con secreciones o fluidos de alguien ya infectado.

¿Dónde se encuentra el virus nipah?

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, este virus se ha detectado principalmente en zonas del sudeste asiático: