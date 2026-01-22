Inflación en México se acelera a 3.77% anual en la primera quincena de enero: INEGI / W Radio ( Cuartoscuro )

Durante la primera mitad de enero de 2026 la inflación en México se aceleró a 3.77 por ciento anual de 3.66 por ciento de la segunda quincena de diciembre pasado, impulsada por el incremento de los precios de alimentos, bebidas y tabaco, así como educación y otros servicios, relacionados con alimentos fuera del hogar, según revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el organismo autónomo, que dirige Graciela Márquez Colín, en los primeros 15 días del presente año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.31 por ciento quincenal, para alcanzar una variación anual de 3.77 por ciento, su nivel más alto para un periodo similar desde la primera mitad de 2024 (4.90 por ciento) e interrumpió dos lecturas a la baja. Pese a ello, se ubicó dentro del intervalo del objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual). Además, estuvo por debajo de 3.86 por ciento que esperaba el consenso del mercado.

¿Qué rubros impulsaron el repunte de la inflación?

Los precios subyacentes, que concentran alrededor de 76 por ciento del INPC y excluyen los precios más volátiles, mostraron un incremento quincenal de 0.43 por ciento y un brinco anual de 4.47 por ciento, superior al 4.31 por ciento reportado en el periodo previo. La subyacente, que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo, acumuló 16 lecturas anuales por arriba de 4 por ciento, fuera del objetivo de estabilidad de precios del banco central.

El avance estuvo impulsado principalmente por el repunte de alimentos, bebidas y tabaco, con una inflación quincenal de 1.24 por ciento y anual de 6.05 por ciento, así como educación y otros servicios relacionados con alimentos fuera del hogar, que registraron incrementos anuales de 5.88 y 5.23 por ciento, respectivamente.

¿Cómo se comportó la inflación no subyacente?

Por último, el INEGI reportó que la inflación no subyacente registró una caída de 0.12 por ciento quincenal y su tasa anual se desaceleró a 1.43 por ciento en la primera mitad de enero del presente año, apoyada principalmente por la disminución en los precios de los productos agropecuarios, pecuarios y energéticos, así como en las tarifas autorizadas por el gobierno.

