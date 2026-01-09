Cascada de precios asfixia la economía popular al inicio de 2026: Comercio Pequeño

La cascada de precios ha sido recibida con resignación y enojo entre pequeños comerciantes y consumidores al arranque de este 2026

La cascada de precios al público de diversos productos de consumo popular que comenzó a registrarse desde mediados de diciembre y claramente a partir del 1 de enero -entre los que se encuentran alimentos, refrescos y cigarros-, según los registros que lleva el sector, ha sido recibida con resignación y enojo entre pequeños comerciantes y consumidores al arranque de este 2026 pues asfixia la economía popular, señaló Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioenPequeño).

TE PUEDE INTERESAR: Industria farmacéutica en México prevé mejor panorama en 2026 tras un 2025 complejo

¿Cómo impactan los aumentos en los comercios de barrio?

El dirigente de los pequeños comerciantes, reprochó que pese al discurso oficial sobre el control de la inflación, la realidad en la calle es otra: negocios de barrio, mercados públicos y comercios familiares enfrentan un aumento constante en sus costos, sin margen para absorberlos; abundó que en carnicerías y pollerías de mercados públicos han tenido que ajustar precios para sobrevivir.

“En colonias populares de la Ciudad de México, el kilo de bistec de res ya se vende entre 210 y 260 pesos, cuando a mediados del año pasado costaba alrededor de 180 pesos; la pechuga de pollo pasó de 110 a 130 pesos por kilo”. — Gerardo Cleto López Becerra, presidente del ConComercioPequeño

La cascada de precios ha sido recibida con resignación y enojo entre pequeños comerciantes y consumidores al arranque de este 2026 Ampliar

¿Qué efectos tiene el llamado impuesto saludable?

El presidente de ConComercioPequeño agregó que el llamado “impuesto saludable”, aplicado vía Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, bebidas azucaradas y cigarros y es un golpe directo al bolsillo de los mexicanos, sin que existan evidencias claras de beneficios reales en materia de salud pública. En este rubro, los aumentos al consumidor oscilan entre 20 y 30 por ciento.

“Una cajetilla de cigarros que en diciembre se comerciaba entre 80 y 86 pesos hoy supera los 100 pesos. Un refresco de 3 litros pasó de 45 pesos a 57 pesos. Estos incrementos no sólo afectan al consumidor final, sino que están estrangulando al <b>comercio en pequeño</b> en estados de la República de alta marginalidad económica como Chiapas, Oaxaca o Veracruz, ya que las tiendas de abarrotes y misceláneas dependen de estos productos de alta rotación para sostener su operación diaria”. — Gerardo Cleto López Becerra, presidente del ConComercioPequeño

En el caso del tabaco, la política fiscal ha demostrado su fracaso para incentivar los programas de salud. El encarecimiento del comercio legal no ha reducido el consumo: las cifras oficiales hablan de que existen más de 14 millones de mexicanos que fuman aunque estimaciones indican que son más de 16 millones de personas, señaló.

Además lo que ha crecido de forma alarmante es el mercado ilegal de cigarros, que entre 2017 y 2023 aumentó más de 240 por ciento, pasando del 8.5 al 20.4 por ciento del mercado nacional: hay cajetillas de cigarro legal y regulado que por las cargas fiscales, su venta al público rebasaron los 100 pesos mientras que en los puestos ambulantes, las marcas piratas están entre 8 y 12 pesos.

La cascada de precios ha sido recibida con resignación y enojo entre pequeños comerciantes y consumidores al arranque de este 2026 Ampliar

Esta realidad evidencia que el “impuesto saludable” no combate adicciones ni enfermedades, pues los hospitales públicos no tienen inversión suficiente en equipo médico, mantenimiento de instalaciones o medicamento, mientras que diputados o senadores que llevan una vida alejada de los sectores que dicen representar. “Tal parece que en incremento de impuestos fue para pagar esos lujos”, comentó López Becerra.

👉 Lee más noticias en Google News: https://news.google.com