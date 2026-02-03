Inicia periodo ordinario sin iniciativa formal de reforma electoral en Diputados: Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados advirtió que la reforma electoral deberá discutirse antes de mayo para no modificar las reglas rumbo al próximo proceso electoral.

Arranca el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura con la expectativa de que se presente la iniciativa de reforma electoral, la cual se prevé sea discutida durante la segunda semana de febrero; sin embargo, el documento formal aún no ha sido presentado, señaló la diputada del PAN, Kenia López Rabadán en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

La presidenta de la advirtió que en México se requieren al menos tres meses previos al inicio de un proceso electoral para evitar cambios en las reglas del juego, por lo que el debate deberá concluir a más tardar en mayo, de lo contrario, la discusión se trasladaría hasta la elección de 2030.

¿Por qué aún no hay una discusión formal sobre la reforma electoral?

La panista afirmó que “no hay una discusión formal porque no hay un documento”, por lo que consideró complicado especular si se podría afectar la autonomía del INE o del TEPJF, al señalar que sería difícil suponer que alguien pudiera respaldar la destrucción de una autoridad electoral.

¿Debe la reforma electoral frenar la intervención del crimen organizado?

López Rabadán calificó como inentendible que el financiamiento de campañas pudiera provenir del crimen organizado, al considerar que ello sería grave para la democracia. Recordó que desde la década de los noventa se establecieron mecanismos para transparentar el origen de los recursos, y advirtió que permitir que un cártel financie campañas implicaría que ese grupo termine controlando a los servidores públicos.

Por ello, subrayó que la postura del PAN es que cualquier reforma tenga como objetivo principal impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

No obstante, reconoció que una reducción de voces en el Congreso también limitaría la posibilidad de difundir y defender las ideas de los partidos políticos.

Finalmente, adelantó que asistirá a la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución en representación de la Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo, para defender derechos como la salud, la vivienda, la dignidad y la democracia, con el objetivo de “pasar de lo escrito a la realidad”.

