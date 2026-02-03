¿Alfil de Adán Augusto? Ignacio Mier responde tras asumir la coordinación de los senadores de Morena

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, reconoció que no esperaban la decisión de Adán Augusto López de dejar la coordinación del Grupo Parlamentario y señaló que su principal reto será mantener la unidad, la cohesión, la diversidad y la pluralidad tanto dentro de Morena como con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

“El día domingo llegó con una decisión tomada que minutos antes lo había platicado, porque así debe de ser la colaboración entre poderes y por la importancia sustantiva que tiene el Senado de la República en el Estado mexicano. Él lo anunció, lo compartió con nosotros y en ese momento se liberó lo que establece el estatuto para la elección del nuevo coordinador, y de manera unánime mis compañeros me dieron su confianza”. — Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena

¿Cómo está Morena tras la salida de Adán Augusto López?

Mier destacó que el Grupo Parlamentario de Morena es cohesionado, diverso y plural, integrado por legisladores con trayectorias e historias de vida distintas, lo que inevitablemente genera diferencias, pero sin romper la unidad del movimiento.

Subrayó que Adán Augusto López fue clave en la construcción de la mayoría calificada que permitió concretar las reformas constitucionales del llamado Plan C.

¿Es Ignacio Mier un “alfil” de Adán Augusto López?

Al ser cuestionado sobre las versiones que lo señalan como un “alfil” de Adán Augusto López, Ignacio Mier recordó su trayectoria en el Poder Legislativo y su experiencia como coordinador durante cinco años.

“Cuando fui coordinador nadie decía que dependía de nadie, pero tampoco escondo a mis amigos”. — Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena

“Adán es mi amigo y compañero de viaje. Tengo una trayectoria. Tampoco escondo a mis amigos. Lo importante es el trabajo colegiado y democrático”: @NachoMierV en @WRADIOMexico https://t.co/djcvWTpY0x — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 3, 2026

Respecto a posibles cambios en comisiones, coordinaciones, órganos directivos o áreas administrativas, señaló que cualquier ajuste será mínimo y resultado de un trabajo colegiado y democrático, como lo establece la ley, sin afectar la operación del Senado de la República.

“Uno debe estar preparado para salir y para entrar. Él lo anunció y activó los estatutos para el nuevo coordinador. Adán logró la mayoría y ha trabajado por el partido. Lo importante es la unidad”: @NachoMierV en @WRADIOMexico https://t.co/djcvWTpY0x — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 3, 2026

Reforma electoral y plurinominales, ¿qué viene?

Sobre la relación con los aliados en medio de la discusión de la reforma electoral, Mier explicó que se han generado controversias a partir de especulaciones sobre una iniciativa que aún no ha sido presentada formalmente.

Indicó que, como coalición, buscarán construir acuerdos para que todos los partidos estén conformes y, una vez presentada la iniciativa, escuchar las aportaciones del resto de las fuerzas políticas.

En cuanto a la reducción de legisladores plurinominales, señaló que se han analizado distintos esquemas para garantizar la representación proporcional de las minorías, así como una posible disminución en el tamaño de las cámaras.

Advirtió que reducir los distritos uninominales implicaría una redistribución del país, lo que requeriría un trabajo técnico profundo por parte de la autoridad electoral.

