Adán Augusto López rechaza dirigir eventual campaña de Andy López Beltrán

El Senado de la República inició formalmente sus sesiones y “muy a gusto” llegó Adán Augusto López, quien aseguró que ahora es “un soldado más” de la bancada de Morena, luego de dejar la Coordinación del grupo parlamentario.

En entrevista desde su escaño, el senador reconoció que apoyará a todos los candidatos de Morena rumbo a la elección de 2027, incluida la senadora Andrea Chávez en el estado de Chihuahua, a quien perfiló como la futura candidata de su partido a la gubernatura, actualmente en manos del PAN.

¿Adán Augusto López respaldará la candidatura de Andrea Chávez?

López Hernández defendió a su compañera de bancada y afirmó que ha sido objeto de una campaña de desprestigio en su contra, pese a que —dijo— las mediciones la colocan como puntera.

“Todas las encuestas la colocan como la favorita, además ya se merece Chihuahua un buen gobierno”. — Adán Augusto López, senador de la República

¿Rechaza coordinar la campaña de Andy López Beltrán?

El legislador negó que su salida de la Coordinación del Senado esté relacionada con proyectos personales o con la promoción de una eventual campaña de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esa versión existe solamente en la imaginación retorcida de Roberto Madrazo y de ustedes en Látinus”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de coordinar la campaña de Andy López Beltrán.

Adán Augusto López insistió en que no será jefe de campaña ni coordinador de candidatos, y que esta nueva etapa estará enfocada exclusivamente en trabajo territorial y organizacional dentro del movimiento.

¿Buscará una embajada o un cargo en el extranjero?

El senador reiteró que no espera ninguna embajada ni un puesto en la política exterior. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien considera su hermano, solía decir que “la mejor política exterior es la interior en un país”.

