Ni embajada ni retiro, Adán Augusto López se enfocará en el “trabajo territorial” de Morena

Adán Augusto López renunció a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con miras en las elecciones del 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum negó la existencia de un ofrecimiento de alguna embajada al senador Adán Augusto López quien este domingo, renunció a la coordinación de los senadores de Morena.

Sheinbaum Pardo comentó que el legislador habló de su decisión a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Le informó a la secretaría de gobernación hace unos días, y sabíamos, pues, que se iba a integrar al trabajo territorial de de Morena. Entonces, le informó a la secretaría de gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. ¿Considera que esta es una buena decisión del senador? Es, hace más falta en Morena que como operadora Es una decisión de él, y, pues, siempre va a ayudar". — Claudia Sheinbaum Pardo

-“¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá a alguna embajada?“, se le cuestionó.

-“No, él tomó la decisión de de, y el partido, de invitarlo, eso fue lo que nos informó”, respondió.

¿Qué iniciativas prepara el Ejecutivo tras el inicio del periodo ordinario?

Y tras el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, Sheinbaum Pardo informó que ya prepara iniciativas para empoderar, dijo, al ciudadano a través del Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que no funcionó.

“Y pensamos hacer modificaciones porque es un sistema pues que no ha funcionado muy bien entonces más allá de las características y demás de sus queremos empoderar a la gente para que la gente que vive una situación de corrupción aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas la Secretaría anticorrupción y buen gobierno y la auditoría superior de la Federación en sus auditorías a los a las instituciones públicas pues queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello entonces vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido”. — Claudia Sheinbaum Pardo

¿Por qué la presidenta llamó la atención a diputados de Baja California?

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal explicó el motivo del “regaño” que dio a diputados de Baja California que durante su gira por San Quintín, le pidieron una fotografía.

“Un regaño caluroso… Cuando voy saliendo algunos diputados me decían foto, foto, foto entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra no, la foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo entonces por eso un poco molesta les dije no anden allá arriba no se queden allá en el congreso acá en la ciudad nada más vayan territorio estén cerca de la gente porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre y más cuando es carencias tan importantes en una población” —

Agradeció el apoyo a los legisladores; sin embargo, insistió que en la región hay muchas necesidades de jornaleros, que trabajan muchas horas con un sueldo bajo y con condiciones de riesgo junto a sus familias.

